CHP Genel Başkanı Özgür Özel Büyük Taarruz'u Anma Mesajı Yayımladı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la, antiemperyalist bir başkaldırının zaferle sonuçlanacağını tüm dünyaya gösterdik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."