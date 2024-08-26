CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:
"26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'la, antiemperyalist bir başkaldırının zaferle sonuçlanacağını tüm dünyaya gösterdik. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Büyük Taarruz'u Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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