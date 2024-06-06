CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü, partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede kimlerin bulunacağına ilişkin soruya karşılık Özgür Özel, aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceklerini belirtti. Özel, ziyaretin oturma düzeniyle ilgili herhangi bir müzakerenin gerekli olmadığını ifade etti.

06.06.2024 13:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü, partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı.

Özel, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin soru üzerine Özel, "Geçtiğimiz hafta görüşmüştük, özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün, bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta, 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu, kendilerini bekliyoruz." dedi.

Görüşmede kimlerin bulunacağına ilişkin soruya karşılık Özgür Özel, "Onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

"Ziyaretle ilgili oturma düzeni müzakere edildi mi?" sorusu üzerine de Özel, "Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek - Son Dakika

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