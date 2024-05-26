CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin\'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Özel, sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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