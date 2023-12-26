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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Okuyan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Okuyan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Okuyan'a Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Okuyan\'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı
26.12.2023 - 13:36,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında, bugün hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Okuyan için taziye mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğim eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yaşar Okuyan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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