CHP, Dış Politika Toplantısında Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, toplantı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim konuları masaya yatırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ilerleyen günlerde Birleşmiş Milletlere sunacağı Ankara Deklarasyonu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti üzerine Filistin'e gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret de ele alındı.