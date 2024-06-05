CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suruç'taki katliamla ilgili adalet nöbetindeki annenin yanında

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 oğlu ve eşinin öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı önünde 'adalet nöbeti' tutan Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti. Özel, "Herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı; ama maalesef devletin gözünü yumdular. Devletin gözünü kapattılar, adaletin gözünü kör ettiler. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de yaşanan silahlı çatışmada 2 oğlu ve hastanede darbedilerek öldürülen eşinin ölümüne ilişkin Emine Şenyaşar ile Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. 123 gündür Ankara'da 'adalet nöbeti'nde olduğunu söyleyen Şenyaşar, elindeki 'adalet' yazılı dövizle tepkisini dile getirdi. Ziyarette Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar da bulundu. Ferit Şenyaşar, Özel'e yaşadıkları sorunları anlattı. Şenyaşar, "6 yıldır elinde beyaz mendili ve adalet yazısıyla devletten adalet istiyor. 2 evladı devlet hastanesinde katlediliyor. Eşiyle beraber çocuklarının durumunu öğrenmek için hastaneye gidiyor. Eşini gözleri önünde katlediyorlar. Bütün deliller karartılıyor. Anne 846 gün Urfa Adliyesi önünde nöbet tuttu. 123 gündür de Adalet Bakanlığı önünde adalet istiyor. Bir oğlum da 6 yıldır tutuklu, 'Oğlum bırakılsın, ben de eve gideyim' diyor" dedi.

'DEVLETİN GÖZÜNÜ KAPATTILAR, ADALETİN GÖZÜNÜ KÖR ETTİLER'

Kürtçe konuşan Emine Şenyaşar'ı dinleyen Özel, Emine Şenyaşar'ın konuştuğu dili bilmediğini; fakat tercüme edilmese de ne demek istediğini anladığını söyleyerek, "Emekçinin alın terinin rengi ve annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözyaşları akmış gibi hissediyorum. Olayın yaşandığı gün ben de milletvekili ben de milletvekili adayıydım, ben de farklı düşüncelerden olan dükkanlara girip çıkıyordum. O gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği süreç, dükkandan sonra hastanede yaşananlar, o hastanedeki yangın söndürme tüplerini balyoz gibi kullanmaları ve o ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi bu isyanın en haklı sebebidir. Herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı; ama maalesef devletin gözünü yumdular. Devletin gözünü kapattılar, adaletin gözünü kör ettiler. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim. O yüzden biz Emine Şenyaşar'ın haklı mücadelesinde CHP olarak da kurumsal olarak da ve ben bir evladı olarak onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi yorgun, üzgün ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istedikleri kadar hukuksuzluğa sığınsınlar; ama bir yandan annenin yaşadıkları mutlaka ve mutlaka toplum vicdanına kazınıyor. Ben evladı ile ilgili burada kendisinin durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye ve onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim" diye konuştu.