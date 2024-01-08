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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, Usta ve Erdem'e acil şifalar diledi. Ayrıca, saldırının detaylarının açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem\'e yapılan saldırıyı kınadı
08.01.2024 - 23:47,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyorum" dedi.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e camide yapılan saldırıyı kınıyor, Usta ve Erdem'e acil şifalar diliyorum. Saldırının tüm detaylarıyla açığa çıkarılmasını ve benzer olayların bir daha ibadethanelerimizde yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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