CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları kabul edilemez

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez." dedi.

Özel, partisince Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, programa katılan sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcileri ile muhtarlara teşekkür etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Özel, "Ramazan ayındayız. Filistin'de halen daha katliamın sürüyor olması, İsrail'in devlet terörünü sürdürüyor olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Özel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana'ya destek isteyerek, "Kendisi fevkalade avukatlık mesleğine bağlı, iyi bir yönetici, Ordu için hayalleri, hedefleri olan, geçmişi temiz, pırıl pırıl, enerjisiyle, iyi niyetiyle, hep birlikte bizim de bütün örgüt olarak kendisinden beklentimizin çok yüksek olduğu bir adayımız." diye konuştu.

Zekai Sana'nın iki rakibiyle yarıştığını kaydeden Özel, "İkisi de iktidar partisindeyken, belediye başkanlığı yapmışken, Ordu kişi başına milli gelirde tam 15 yıl geriye gitti. Ordu'nun bu seneki milli geliri, kişi başına 5 bin 78 dolar. Bu para 2007 yılında 5 bin 200 dolardı. Bundan tam 17 sene önce Ordu'nun kişi başına düşen milli geliri bundan fazlaydı. Ordu, kişi başına milli gelirde 81 il içinde 68. sıraya gerilemiş durumdaysa oturup hep birlikte düşünmek gerekiyor." dedi.

Özel, Ordu'da belediye başkan adaylarının seçilmesi durumunda, hep destekçisi olacaklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlerin yerel yönetimler konusunda israfı bitiren, hizmeti getiren, ayrımcılık yapmayan, yüz güldüren yerel yönetimler anlayışımızın Ordu'nun geneline hakim olacağını ümit ediyorum. Adaylarımız seçildiği takdirde sağ omuzlarındaki el Mansur Yavaş'ın eli olacaktır, sol omuzlarındaki el de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacaktır. Ben de genel başkanları olarak her projelerinin takipçisi olacağımın, kaya gibi arkalarında duracağımın sözünü veriyorum."

Ordu'da "bir aynanın iki yanında duran iki simetrik adayla karşı karşıya olduklarını" savunan Özel, şunları kaydetti:

"Ordu'yu yüzde 74 oranında maden aramasına açan kararnameyi imzalayan kalem, 10 yıl önce bir adayı atadı, 5 yıl önce diğerini atadı. Aralarında bir fark yoktur. Herhangi birisi partisinin adayı olsaydı bugün zaten Cumhur İttifakı'nın oylarıyla o talana, o çevre katliamına onay vermek üzere göreve talipti. Partisine aday adaylığı başvurusu yapıp adaylaşmayınca gelip bir başka partiden aday olup, sonra da alternatifmiş gibi kendisini ifade edenler, hiçbir iktidarın alternatif projesi olamayacakları gibi hiçbir milliyetçinin, cumhuriyetçinin, Atatürkçü'nün ve hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin bir tane oyunu dahi almayacaklardır."