Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır, Karadeniz'in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz." dedi.

Özel, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen "fındık mitingi"nde, Artvin'den Sakarya'ya Karadeniz'in tüm illerinde ve ilçelerinde herkesin milli ve stratejik ürün fındığın fiyatını beklediğini söyledi.

Miting için Giresun'a geldiklerinde fındık taban fiyatlarının açıklandığını belirten Özel, "İlk duydum sevindim, 'Fiyat açıklandı.' dediler. Dedim ki 'Biz geliyoruz diye mitingi boşa düşürmek için bir fiyat verdiler, demek ki iyi bir fiyat verdiler.' 'Kaç paraymış?' dedim, dediler ki 130 lira. 'Anlamadım.' dedim, 130 lira." diye konuştu.

Özel, ziraat odalarının fındığa toprak maliyetini ve çalışan ailenin iş gücünü hesap etmeden 118-120 lira maliyet biçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün sabah Ordu'da fındık bahçesindeydim, üreticinin kendi oradaydı, 'Maliyet 140 liradan aşağı değil.' dedi. Biz en az 160 lira olsun hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o coğrafyayı kurtarmayacağını, o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liranın altında bir fiyat gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildi ama birileri utanmadan, sıkılmadan, erinmeden 130 lira fiyat açıkladılar, yazıklar olsun onlara."

Fındığın ülkenin en stratejik ürünü olduğunun altını çizen Özel, dünyadaki fındıkla ilgili toplam piyasanın 130 milyar dolar olduğunu belirtti.

Özel, fındığın yüzde 70'inin Türkiye'de üretildiğine işaret ederek, "Yani dünyadaki 130 milyar dolarlık piyasanın 100 milyar dolarlık kısmı aslında burada üretiliyor. Peki siz fındıktan ne alıyorsunuz? 2 milyar dolar, yüzde 2'si. Yani şöyle görmek lazım, sepet, şelek senin sırtında, şeleği sen sırtlıyorsun, ışkını sen alıyorsun, otunu sen alıyorsun, ilacını gübresini sen koyuyorsun, bütün gün sen çalışıyorsun, parayı dünya devi şirketler kazanıyor, yazıklar olsun böyle düzene." diye konuştu.

Fındık üreticisinin dostu FİSKOBİRLİK'in artık olmadığını, fındığı Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığını ve bazı kesintiler yaptığını ifade eden Özel, bankalara ve başka yerlere borcu olan üreticinin bekletmeden fındığı alelacele sattığı için de bu sefer fiyatın, taban fiyatın da altına düştüğünü anlattı.

"Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın"

Özgür Özel, durumun zor olduğunu bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ama büyük bir oyun oynanıyor, eğer bu 130 lira fiyat açıklandı, siz yarın bahçeye varırsanız, fındığı toplarsanız, gidip devire koyarsanız maalesef fiyat daha da aşağı gelecek. Ama aslında rekolte düşük, biraz sabredebilirsek, 'Bu fiyata fındık yok.' diyebilirsek, birazcık bekleyebilirsek, bu fiyat mecbur yukarıya doğru gidecek. Buradan size söylüyorum, bu yabancı şirket dostlarının, yabancı kartel dostlarının fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin, elinizdeki avucunuzdakini bedavaya çıkarmayın. Hep birlikte mücadele edeceğiz."

Parti olarak ziraat odalarının belirlediği fiyatları takip ettiklerini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Kendi çalışmalarımızı yaptırdık ve bugün hadi hiç olmasın 160-165 liraya 'evet' diyecek olalım, bugün açıklanan 130 lira. Kimin cebinden 35 lirayı çalıyor? Kimin cebine bu parayı koyuyor? Bir bakalım. 165 lira verse Giresun'daki Mustafa amcanın, Ordu'daki Fadime ablanın cebine 35 lira kilosunda, 35 bin lira tonunda fazla para girecek. Bunu vermiyor, verse Ferrero firması gidip de şunu mu diyecek, 'Ben bu fiyata fındık almıyorum.' Dünyanın en pahalı ürünlerini satıyorlar kendi alanında, bu fındığı 20 lira, 30 lira ucuza almak için yapmadıkları numara, satın almadıkları kimse yok. 35 lirayı Fadime ablanın, Ahmet amcanın cebinden alıp dünya devi şirketin kasasına koyanlara yazıklar olsun, hakkımızı helal etmiyoruz."

Özel, "Fındıkta bu fiyat Karadeniz'e ihanet fiyatıdır, Karadeniz'in emeğine nankörlüktür, bu fiyatı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret, emekli maaşı, açıklanan 130 lira fındık alım fiyatı ve çay fiyatlarıyla artık geçim olmayacağını belirten Özel, "130 lira fındıkla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa ne olur? Geçim yoksa seçim var." diye konuştu.

Özel, CHP'nin 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedim ki 1 Nisan günü, 'Fırsatçılık yapıp, bu seçim sonucunu gösterip hemen erken seçim demeyeceğim. Ama şartım var. Emekliye hak ettiği zammı ver, asgari ücretliye ver, çaya, fındığa, buğdaya, üzüme hak ettiği fiyatı ver. Eğer verirsen geçim olur, vermezsen insanlar isyan eder seçim olur, o zaman ben de onların sesine duyarsız kalamam.' Şimdi biraz önce hep birlikte söylüyorlardı, şimdi Giresun'dan 130 liralık fiyatı verdiğin gün Giresun meydanından bak bakalım hangi ses yükseliyor, hangi ses? 130 lira fiyat verirsen geçim olmaz, artık çare seçimdir, seçim olur. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmak istiyorum, hodri meydan, işte meydan, işte Giresun, eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, '130 liraya fındık satılır, Giresunlu geçinir' diyorsan haftaya cuma benim yaptığım gibi gel bakalım bu meydanı doldur, gel burada miting yap göreyim."