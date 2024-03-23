CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Gençlerin başka ülkelerde gelecek araması bir beka sorunudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin geleceğini başka ülkelerde aramasının ülke için bir beka sorunu olduğunu savunarak, "14 ve 28 Mayıs'ta ümidi tükenen gençlerimize sesleniyorum; sakın küsmeyin, uzak durmayın. Size söz veriyoruz başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Sizi bu ülkeden göndertmeyeceğiz." dedi.
Özel, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, bütün Denizli'nin Özgür Özel'in kardeşi ve ağabeyi olduğunu söyledi.
Denizli'nin tarımla uğraşanların kenti olduğunu, pamuk ve buğday üretiminde önemli iller arasında yer aldığını belirten Özel, mazot fiyatının çiftçiyi zorladığını, 1 Nisan'dan sonra düzenleyecekleri büyük mitinglerle çiftçinin hakkını almak için mücadele vereceklerini dile getirdi.
Özel, emeklilerin de sandıkta tepkilerini göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Şimdi bankaya promosyon verdiriyorlar. Banka promosyonu emeklinin kendi hakkı. Hangi banka fazla veriyorsa gider alır promosyonu. 8 ila 12 bin diyor. Özel bankalar zaten 15 bin lira veriyor. Bir kere aldın mı 3 yıl almıyorsun. Seçimde bir kerelik para verip, sizi kandırıp 5 sene de promosyondan mahrum edecek. Bizim karnımız bunlara tok." diye konuştu.
Türkiye'nin asıl beka sorununun, gençlerin geleceklerini başka ülkelerde araması olduğunu anlatan Özel, gençlerden partilerine destek vermelerini istedi.
Özel, şöyle konuştu:
"14 ve 28 Mayıs'ta ümidi tükenen gençlerimize sesleniyorum. Gençler dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Size söz veriyoruz. 31 Mart'ta sandıklara gelin. Sakın küsmeyin, uzak durmayın. Gelin 31 Mart'ta muhalefete, iktidarın karşısına dimdik dikilecek olan CHP'ye destek verin. Size söz veriyoruz başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Sizi bu ülkeden göndertmeyeceğiz. Atatürk'ün size emanet ettiği bu güzel ülkeye hep beraber sahip çıkacağız."
Denizli için yapılan anketlerde daha önce ittifak yaptıkları partilerin seçmenlerinin oylarını kendi partilerinin adaylarına vermeleri durumunda AK Parti adayının kazanacağı, CHP'ye vermeleri durumunda ise CHP adayının kazanacağının görüldüğünü öne süren Özel, "iyi insanların" kendilerine destek vermesi gerektiğini söyledi.
Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İyi insanlara, yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum. Gelin 31 Mart'ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım. Ankara'da siyasetin ittifakını yapamadık. Bizden de ayrılanlar var. Ben canları sağ olsun diyorum. 'Eski dosttan düşman olmaz' diyorum. 'Gün gelir yeniden birlikte oluruz' diyorum. Buradan bütün iyi insanlara sesleniyorum. Sandıkta birleşelim, AK Parti'yi gönderelim. Tek talebim, tek isteğimdir. Bu ittifakın adı Denizli ittifakıdır. Renkleri yeşil ile siyahtır. Ama Türkiye'deki ittifakımızın adı Cumhur İttifakı'na karşı umudun ittifakıdır, adı Türkiye ittifakıdır."
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