CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Bakırköy'deki ek hizmet binasında ziyaret etti. İkili, 31 Mart seçimlerinin ardından gerçekleşen görüşmede bir araya geldi.

18.05.2024 14:56
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Bakırköy'deki ek hizmet binasında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan görüşme İBB'nin Bakırköy'de yer alan ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Görüşmeye Özgür Özel'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret defterini imzalayarak İBB binasından ayrıldı.

Özgür Özel ziyaretinde konuşmasına, Ekrem İmamoğlu ve ekibini 31 Mart seçimlerinde aldıkları sonuçlardan dolayı tebrik ederek başladı. Özel, "5 yıl önce ilk önce daha küçük bir farkla kazanılmış ama sizin bu başarınız hazmedilemeyip seçimler yenilenmişti. O yenilenen seçimlerde İstanbul seçmeni ferasetiyle, iyi niyetiyle, hakkaniyetiyle size çok büyük bir destek vermişlerdi. 5 yıl süreyle onlara hizmet etme imkanı bulmuştunuz. O 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin markalaştığı bir beş yıl oldu. İstanbullular sizin göreve devam etmenizi ve bir 5 yıl daha hizmet etmenizi istediler. Bu görevi, bu sorumluluğu size ve ekibinize yüklediler. Ben hem sizi hem hangi partiden seçilmiş olursa olsun bütün büyükşehir belediye meclis üyelerimizi kutluyorum, başarılar diliyorum. Bu dönem geçen dönemin aksine belediye meclis çoğunluğunun da grubumuzda olduğu ve bundan sonraki süreçte hizmetleri yaparken daha az engelleneceğimiz bir 5 yıllık süreç olacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde eğitim, eşgüdüm ve denetimin sağlanacağı, yeni ve çok güçlü bir yapı hazırlandı. Yavaş yavaş çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki dönemde bütün Türkiye sizin öncülüğünüzde başlayan vizyoner hizmetlerin CHP'nin bütün belediyelerine yayıldığını ve eşgüdüm halinde yürütüldüğünü görecekler" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Sayın Genel Başkanım, ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi adına, yaklaşık 90 binin üzerinde çalışanı olan bu güçlü mekanizmanın adına, her çalışanımızın adına hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemi oldukça yoğundur her zaman. Buna layık olmak ve 16 milyon insana hizmet etmek bilinciyle hareket ediyoruz. Özellikle son yerel seçimden sonra milletimizin bize yüklemiş oluğu sorumluluğu derinden hissediyoruz. Buna layık olmak için büyük organizasyon çalışmaları yürütüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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