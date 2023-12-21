AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Özgür Özel\'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup

Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin iğne olmadığı için yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hedef alan Özgür Özel, "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." demişti. Özel'e tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendisinin ne kimseye akıl verecek hali var ne de kimseye akıl verecek bir tutumu olması gerekir. Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslupla yapıyor bunu." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YAŞAR GÜLER'E: YA AKLINI BAŞINA ALACAK YA DA BİZ AKLINI BAŞINA GETİRECEĞİZ

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım törenlerinde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Teğmenin iğne olmadığı için Atatürk fotoğrafı takmadığını söyleyen Millim Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." demişti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HİÇBİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA YAKIŞMIYOR

Özgür Özel'e AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in ifadelerinin sokak ağzı olduğunu belirtti. AK Partili Çelik şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı'nın Milli Savunma Bakanımız sayın Yaşar Güler'e dönük ifadeleri gerçekten kınanacak ifadeler. Kendisinin ne kimseye akıl verecek hali var ne de kimseye akıl verecek bir tutumu olması gerekir. Hiçbir partinin genel başkanına yakışmayacak bir ifade biçimi.

"SOKAK AĞZI"

Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslupla yapıyor bunu. CHP köklü bir parti. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan parti. CHP'de üslubun bu noktaya gelmiş olması, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir durum. Şunu belirtmek lazım, TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Asla taviz verilmez.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Buna karşı bir durum olursa derhal cezalandırılır. TSK açısından bu esastır. Eğer istenmeyen durum olmuşsa, beğenilmeyen durum olmuşsa buna herhangi teğmenin kendiliğinden müdahalesi söz konusu olamaz. Emir komuta ve hukuk kuralları içinde bunun nasıl düzeltileceği hangi işlemlerden geçeceği bellidir."