Sergen Yalçın: Sezon bitmeden görüşme yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın: Sezon bitmeden görüşme yapmayı düşünmüyorum

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Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçeceği iddialarına yanıt vererek, sezonu bitirmeden herhangi bir takımla görüşme yapmayı düşünmediğini belirtti. Yalçın, şu anda Antalyaspor'da olduğunu ve sezonun bitmesini bekleyeceğini söyledi.

30.04.2024 16:49
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İsmi Beşiktaş ile anılan ve gelecek sezon siyah-beyazlı takımın başına geçeceği konuşulan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"SEZON BİTMEDEN GÖRÜŞMEM"

Sezonu bitirmeden herhangi bir takımla görüşme yapmak istemediğini söyleyen başarılı antrenör, "Ben etik olarak, sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Ligin bitmesine daha bir ay var. Antalyaspor'la veya başka bir takımla görüşmedim. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben. Ekibimle de bunları paylaşmam gerekiyor. Daha bir toplantı yapmadık. Kafamızda herhangi bir plan, program yok. Bir ay sonra falan bunlar artık daha çok ön plana çıkar çünkü şu anda maçlar oynanıyor. Sosyal medyada benim ağzımdan çıkan birçok yazı var. Lütfen bu yazılara itibar etmeyin. Benimle hiçbir ilgisi yok. Sosyal medya da kullanmıyorum ben. Kirli bilgiler dolaşıyor ortalıkta. Benim bu işlerle bir ilgim yok" dedi.

"ŞU AN KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

"Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için de konuşan Yalçın, "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Çalıştığım zaman da söylemiştim zaten, eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız. Söyleyebileceğim tek şey bu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi ligin bitimine 4 hafta var. Antalyaspor'da çalışıyorum. Bu tür konuların şu anda içinde olmak çok doğru değil" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Sezon bitmeden görüşme yapmayı düşünmüyorum - Son Dakika

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