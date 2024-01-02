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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Aydemir'e yapılan saldırıyla ilgili görüşmek üzere tutuklu E.A'nın babasıyla görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Aydemir'e yapılan saldırıyla ilgili görüşmek üzere tutuklu E.A'nın babasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen yürüyüş sonrası İsmail Aydemir'e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili tutuklu E.A'nın babasıyla görüştü. Özel, ailenin yanında olduklarını ve hukuki destek vereceklerini belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, E.A'yı cezaevinde ziyaret etmek üzere görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Aydemir\'e yapılan saldırıyla ilgili görüşmek üzere tutuklu E.A\'nın babasıyla görüştü
02.01.2024 - 14:24,
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönmekte olan İsmail Aydemir'e, yumruklu saldırıda bulunması sebebiyle tutuklanan E.A'nın babasıyla görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, telefonla görüştüğü Zafer A'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.

Tutuklama kararını yanlış bulduklarını ifade eden Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin E.A'yı cezaevinde ziyaret edeceğini belirtti.

Özel, başarılı bir öğrenci olan E.A'nın geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizerken, CHP olarak şiddeti asla savunmadıklarını ancak tutuklamanın da kanuna aykırı olduğunu ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, E.A'yı cezaevinde ziyaret etmek için CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Aydemir'e yapılan saldırıyla ilgili görüşmek üzere tutuklu E.A'nın babasıyla görüştü - Son Dakika
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