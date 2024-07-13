CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki saldırıyı lanetledi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetleyip, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum. Bu vahşetten İsrail hükümetine ses çıkarmayan tüm ülkelerin sorumlu olduğunu hatırlatıyor, uluslararası topluma yaşananlar karşısında harekete geçme çağrısı yapıyorum." ifadelerine yer verdi.