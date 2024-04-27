CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu\'nu tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek, İYİ Parti ile yol yürüyeceğine dair iyi dileklerini iletti.

27.04.2024 23:12  Güncelleme: 23:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ederek, "Bundan sonra İYİ Parti de, Müsavat beyle beraber yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da 484. UNESCO Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen fener alayına katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve çok sayıda vatandaşla birlikte yürüyen Özel, vatandaşları selamladı.

Fener alayının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu ile ilgili, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar hem de ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benimle birlikte grup başkanvekilliği yaptı. İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti de Müsavat beyle beraber yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için ziyaret edeceğim. İYİ Parti iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye İttifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanlar kendilerine yeni bir yol çiziyor. Müsavat beye hayırlısı olsun" dedi.

"Akşener Türk siyasi tarihinde önemli izi olan bir insan"

Meral Akşener'in Türk siyaseti açısından önemli bir siyasetçi olduğunu söyleyen Özel, "Ayrıca Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu ile mimarlarından biridir. Onun bugün veda konuşması çok anlamlıdır. Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti ve İYİ Partililer için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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