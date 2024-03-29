CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iftar programında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iftar programında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de iftar programında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarına değindi ve Filistin'e zulmeden İsrail ile ticaret yaparak barış talep edilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen'in okul açılışına davet edildiğini ve seçim kanunları gereği bu açılışı seçim sonrasına ertelediklerini belirtti. Özel, katılımcılardan yerel seçimlerde adaylarına oy vermelerini istedi ve konuşmasının sonunda, ailesini kaybeden bir çocuğu kucaklayarak annesine ulaştırdı.

29.03.2024 21:37  Güncelleme: 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Özel, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarına değindi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de 35 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bunun yüzde 75'i neredeyse 25 bini küçük çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Bütün gayretlerimiz kalıcı bir ateşkesi sağlama noktasında henüz yeterli sonucu vermedi. Birlikte bunu talep etmek zorundayız. Filistin'le savaş halinde olan, Filistin'e zulmeden bomba yağdıran İsrail'le ticaret yaparak barış talep edilemez."

CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen'in kendi imkanlarıyla yaptırdığı okulun açılışına kendisini davet ettiğini aktaran Özel, seçim kanunu gereğince son 10 günde bu tip açılışların yasak olmasından dolayı kurallara uyarak bunu seçim sonrasına ertelediklerini ifade etti.

Özgür Özel, iftar sofrasından kalkıp katı siyaset yapmayacaklarını dile getirerek, "Mehmet Türkmen bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız gibi seçildiği gün yakasındaki parti rozetini çıkaracak, Türk bayrağını rozet olarak yakasına takacak tüm siyasi görüşlerden Kemalpaşalılara eşit ve ayrımsız hizmet sunacak. Buna taliptir kendisi." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan yerel seçimlerde adaylarına oy vermelerini isteyen Özel, konuşmasının sonunda, alanda bulunan ailesini kaybeden çocuğu kucaklayarak annesine ulaştırdı.

Kaynak: AA

Mehmet Türkmen, Filistin, İsrail, İzmir, Gazze, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iftar programında konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:38 Edirne’de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu Edirne'de kaybolan kişinin cesedi gölet yakınında bulundu
21:33 Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm Sokak ortasında 4 çocuk annesi eşini katleden kocanın ifadesi ortaya çıktı: Aldattığı için öldürdüm
20:51 YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu YRP adayı İstanbul yarışından çekilecek mi? Mehmet Altınöz suskunluğunu bozdu
19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
22:32 İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 22:48:02. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de iftar programında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement