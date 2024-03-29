CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de iftar programında konuştu

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Özel, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarına değindi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de 35 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bunun yüzde 75'i neredeyse 25 bini küçük çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Bütün gayretlerimiz kalıcı bir ateşkesi sağlama noktasında henüz yeterli sonucu vermedi. Birlikte bunu talep etmek zorundayız. Filistin'le savaş halinde olan, Filistin'e zulmeden bomba yağdıran İsrail'le ticaret yaparak barış talep edilemez."

CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen'in kendi imkanlarıyla yaptırdığı okulun açılışına kendisini davet ettiğini aktaran Özel, seçim kanunu gereğince son 10 günde bu tip açılışların yasak olmasından dolayı kurallara uyarak bunu seçim sonrasına ertelediklerini ifade etti.

Özgür Özel, iftar sofrasından kalkıp katı siyaset yapmayacaklarını dile getirerek, "Mehmet Türkmen bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız gibi seçildiği gün yakasındaki parti rozetini çıkaracak, Türk bayrağını rozet olarak yakasına takacak tüm siyasi görüşlerden Kemalpaşalılara eşit ve ayrımsız hizmet sunacak. Buna taliptir kendisi." şeklinde konuştu.

Katılımcılardan yerel seçimlerde adaylarına oy vermelerini isteyen Özel, konuşmasının sonunda, alanda bulunan ailesini kaybeden çocuğu kucaklayarak annesine ulaştırdı.