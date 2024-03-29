CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir\'de iftar programında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşlarla iftar yaptı.
Özel, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze saldırılarına değindi.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Filistin'de 35 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Özel, şunları kaydetti:
"Bunun yüzde 75'i neredeyse 25 bini küçük çocuklardan ve kadınlardan oluşuyor. Bütün gayretlerimiz kalıcı bir ateşkesi sağlama noktasında henüz yeterli sonucu vermedi. Birlikte bunu talep etmek zorundayız. Filistin'le savaş halinde olan, Filistin'e zulmeden bomba yağdıran İsrail'le ticaret yaparak barış talep edilemez."
CHP Kemalpaşa Belediye Başkanı adayı Mehmet Türkmen'in kendi imkanlarıyla yaptırdığı okulun açılışına kendisini davet ettiğini aktaran Özel, seçim kanunu gereğince son 10 günde bu tip açılışların yasak olmasından dolayı kurallara uyarak bunu seçim sonrasına ertelediklerini ifade etti.
Özgür Özel, iftar sofrasından kalkıp katı siyaset yapmayacaklarını dile getirerek, "Mehmet Türkmen bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız gibi seçildiği gün yakasındaki parti rozetini çıkaracak, Türk bayrağını rozet olarak yakasına takacak tüm siyasi görüşlerden Kemalpaşalılara eşit ve ayrımsız hizmet sunacak. Buna taliptir kendisi." şeklinde konuştu.
Katılımcılardan yerel seçimlerde adaylarına oy vermelerini isteyen Özel, konuşmasının sonunda, alanda bulunan ailesini kaybeden çocuğu kucaklayarak annesine ulaştırdı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyaset yapanların belli kurallara ve ilkelere uyarak siyaset yapmaları gerektiğini söyledi. Şahin, Ovacık'a yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların algılarını kullanarak siyasi netice elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ovacık'a yapılacak yatırımlardan bahsederek destek verilmesi halinde ilçenin daha da gelişeceğini ifade etti.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, hastanede hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te düzenlenen iftar programında konuşma yaptı. Babacan, Ramazanın bereketli olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilecek güce sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin yönetiminde adalet, ehliyet ve istişare ilkelerinin önemine vurgu yaptı.
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tepeören Mahallesi'nde Semt Konağı açıldı. Başkan Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki değerlerin korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
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