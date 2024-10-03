CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kepez Kentsel Dönüşüm Projesi\'nde Anahtar Teslim Törenine Katıldı

Politika

Antalya'nın Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'ni kapsayan son evler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla sahiplerine teslim edildi. Özel, "Kira 2022 yılına kadar 750 TL olarak verilmiş, sonra Muhittin Böcek 10 bin liraya kadar yükseltmiş. Taşınma yardımı da 750 TL imiş, 10 bin TL yapıyoruz" dedi.

Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslim töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Son kalan bin 82 hak sahibine anahtarları yıl sonuna kadar teslim edilecek.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2017 yılında hayata geçen kentsel dönüşüm projesi ile ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek göreve gelene kadar hiçbir işlem yapılmadığını savundu. Özel, "2017 yılında protokolü yapılan 2019 seçiminden önce size anahtarları teslim edeceğiz diye söz verdikleri ama iktidara geldiğimizde gördük ki bir tek çivi çakmadıkları, bir kentsel dönüşüm projesi var. Söz verdiler, 2019'da 30 ay içinde tüm evleri 6417 haneyi vereceklerdi, bunun 5 bin 73'ü hak sahiplerine aitti ama hiç birini vermediler. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki, insanlara öyle bir Cennet vaat etmişler ki vatandaşlar hiç okumadan imza atmışlar. 750 TL kira yardımıyla 2 yılda evleri alacaksın denilen bu insanlar, açıkta kaldı. 5 bin 73 hak sahibine tek bir anahtar verilmedi. Böcek başkan, benim önceliğim hak sahiplerine anahtar vermek dedi ve 4 kez teslim töreni yaptı. Kira 2022 yılına kadar 750 TL olarak verilmiş, sonra Muhittin Böcek 10 bin liraya kadar yükseltmiş. Taşınma yardımı da 750 TL imiş, 10 bin TL yapıyoruz" diye konuştu.

İki gün sonra Hatay'a gideceğini açıklayan Özel, depremzedelerle bir araya geleceklerini aktardı. Özel, "10 depremzedenin 7'si konteynerde. Yarından sonra Hatay'a selamlarınızı götürüyorum, iki gün orada kalacağım. Merkez Yönetim Kurulu'nu orada toplayacağım, nasıl size sahip çıktıysak depremzedelere de öyle sahip çıkacağız" dedi.

"Bin 82 hak sahibine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "31 Mart 2019'da göreve geldiğimizde inşaat sadece yüzde 35 seviyesinde tamamlanmış olup, puantaj ile yüzde 50'nin üzerinde gösterilmiştir. Ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler, kur artışları, pandemi gibi şartlar nedeniyle yüklenici firmanın talebi üzerine belediye meclisimizce süre uzatımları verilmiştir. Bu süre zarfında hak sahiplerine kira yardımları yapılmış belirli aralıklarla da arttırılmıştır. Göreve geldiğimizde 750 TL olan kira yardımlarını 10 bin TL'ye çıkardık. Sonuç olarak göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gereken bütün yatırımları süratle gerçekleştirdik. Ayrıca vadetmediğimiz halde Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesini başlatarak 545 daireyi 1,5 yılda teslim etme mutluluğunu yaşadım. Birçok sorunları kucağımızda bulduğumuz Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesini de tüm zorluklara rağmen yine biz çözdük, biz tamamladık. Bugün anahtar teslimi yapılacak 1068 daire ile birlikte toplamda 5094 dairenin anahtarları hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Kalan bin 82 hak sahibine yıl sonuna kadar anahtar teslimi yapılacak. Proje kapsamında pazar yeri, otopark, basketbol sahası, koşu parkuru, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, sokak fitness alanı, kafeterya, park ve oturma alanlarını bitirdik. Diğer taraftan kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu, doğalgaz, elektrik ve iletişim altyapı çalışmalarını da tamamladık. Çocuklarımızı güvenle ve huzurla emanet ettiğiniz büyükşehir belediyemizin 18'inci kreşini de önümüzdeki aylarda burada faaliyete alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA