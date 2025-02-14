CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gençlik Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gençlik Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa\'da Gençlik Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştirdiği konserine katıldı. Konserde ünlü şef Utku Barış Andaç, eşi Aydilge'ye sürpriz yaparken, konuklar klasik müzik ziyafetinin tadını çıkardı. Özel, orkestraya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür etti.

14.02.2025 22:33  Güncelleme: 22:44
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine katıldı.

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda Kültür Merkezi Lale Salonu'nda Manisalılara eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Senfoni konserine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP'li yöneticiler ve Manisalı sanatseverler katıldı. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Utku Barış Andaç şefliğinde gerçekleştirilen konsere Manisalılar yoğun ilgi gösterirken, sahne alan orkestra ekibi birbirinden değerli yerli ve yabancı klasik eserleri Manisalıların beğenisine sundu.

Şef Andaç'tan eşi Aydilge'ye Sevgililer Günü sürprizi

Orkestra Şefi Utku Barış Andaç, Sevgililer Günü dolayısıyla Manisa'da da kendisini yalnız bırakmayan eşi ünlü şarkıcı Aydilge'ye ithafen "Sen Misin İlacım" şarkısını senfoni orkestrası uyarlamasıyla çaldı. Orkestranın bu performansı müzikseverlerden tam not aldı. Salonu dolduran Manisalılar, orkestranın sergilediği performansa büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Özel'den orkestraya teşekkür

Konserin sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, sahneye çıkarak Manisalılara eşsiz klasik müzik ziyafeti yaşatan orkestraya teşekkür etti. Özel, Orkestra Şefi Utku Barış Andaç'a çiçek takdim etti. Bir teşekkür konuşması yapan Özel, "Ataşehir Belediyesi Senfoni Orkestrasını çok yakından takip ediyorum ve Onursal Adıgüzel genç başkanımızdan bu konseri istemiştik sağ olsun şefimiz bizleri kırmadı, İstanbul'dan buraya geldiler. Bu güzel gecede bizlerle birlikte oldular. Biz bu sahnede büyüdük. Siyasete bu sahnede başladık, buradan ilerledik. 2006'da yüzde 6 oy aldığımız Manisa'da 2024'te yüzde 60 oyla Ferdi başkanımızı seçtik. Müziğin, sanatın her türünü sahipleniyoruz ama Manisa'nın çok özlediği ve çok hak ettiği senfoni konserinde genç arkadaşlarımız bizimle birlikte olduğu için hem Onursal hem Ferdi başkanımıza hem de orkestramıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yerimize geçeceğiz belki orkestradan bir şeyler daha isteyeceğiz. Ama orkestranın şefinden önce Manisa'nın şefinden bir şey istememiz lazım. Görülüyor ki böyle bir orkestrayı ağırlamak için bu sahne ve salon yetmiyor. Bu eksikliği bir an önce giderelim" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, "Sayın Genel Başkanımız bu özel günde eşi Didem Hanımla birlikte bizleri yine yalnız bırakmadı. Sizler bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Manisa'nın büyük bir salona ihtiyacı var. İnşallah bu salonu yapmak da bizlere nasip olacak. Ben bu güzel günde kulaklarımızın pasını silen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Konser yoğun istek üzerine "İzmir Marşı" ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Gençlik Senfoni Orkestrası Konserine Katıldı - Son Dakika

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