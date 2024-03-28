CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmaris\'te Miting Düzenledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
Özel, "Ayaklarımda derman yokken, dizimin bütün gücüyle koştum geldim, hasta yatağından kalktım geldim. Şimdi hepinizin şöyle bir görevi var. Pazar günü oy kullanmaya kadar bütün komşularınıza, esnafsınız müşterinize, öğretmenseniz okuttuğunuz öğrenciye, sanayide iseniz aracını tamir ettiğiniz müşteriye, alışveriş yaptığınızı esnafa, tarla komşunuza, ev komşunuza, geçmişteki asker arkadaşına mümkünse tek tek ulaşarak şunu anlatacağız. Eğer CHP dışında başka bir partiye, Acar Ünlü dışında başka bir adaya oy verirseniz AK Parti kazanacak. Ama Acar Ünlü'ye oy verirseniz sadece CHP kazanmayacak. İyi Partililerde kazanacak, demokratlarda kazanacak, Marmaris kazanacak, Atatürkçülerde kalacak bunu anlatmamız lazım. Bakın CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa açılsın pazar günü AK Parti'ye atılmış demektir" dedi.
"Bir ilde bir ilçede turizm olacaksa bunu Turizm Bakanlığı yapacak"
Özel, emeklilere de seslenerek, emekli maaşlarının enflasyon karşısında çok eridiğini belirtti. Ülkenin her yerindeki en güzel projeleri Marmaris'e getireceklerini belirten Özel, "Acar Ünlü'nün sağ omzuna Mansur Yavaş'ın eli, sol omzuna Ekrem İmamoğlu'nun eli konacaktır söz veriyoruz. Pazar günü Acar Ünlü gibi pırıl pırıl bir genci göreve getirip onlara kendimize emanet edeceğiz. Marmaris üzerindeki bütün hesapları bozmanın da bir tek yolu var ve Marmaris'e kendin namusu gibi koruyacak Marmaris için tüm gücü ile çalışacak" diye konuştu.
"Marmaris Yat limanı Marmaris Belediyesi tarafından yönetilecek"
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras ise, "İmkanlarımızı birleştireceğiz. Acar başkan neyse ben de oyum. Ayrı yok gayrı yok, bütün yetkilerimi kendisiyle paylaşacağım. Buradan huzurunuzda söz veriyorum. Öncelikle şu liman meselesini bir ortadan kaldıralım. Limanı ayırıyoruz, ayrı bir şirket kuracağız. Yolcu gemileri gelmiyor bir sıkıntı var. Şirketle görüşeceğim. Dünyada kruvaziyer limanı işletenleri de Marmaris'e seçimden hemen sonra getiriyorum. Kapalı çarşının sıkıntısı olan yağmur suyu ve yukarıdan gelen o sıkıntısını da oluklarını hemen sonra beraber çözeceğiz. Bunun dışında alt yapı sorununu da çözeceğiz. Ondan sonra Selimiye, Turgut, Hisarönü buraların kanalizasyonunu da önümüzdeki dönemde yapacağız. Şu anda biliyorsunuz zaten Bozburun'a doğru bir su projesi başladı. Susuz olan köylerimize su gidiyor. O atık suyu da yönetmek için acilen atık su arıtma tesislerine bölgeye kazandırmamız lazım. Marmaris benim Marmaris'im 13 tane ilçem var her biri benim evladım gibi olacak" diyerek asli görevlerini yapacağını ve bunların namus borcu olduğunu ifade etti.
Mitingin ardından sanatçı Onur Akın sahneye çıkarak konser verdi.
Marmaris 19 Mayıs Meydanı'nda düzenlenen mitinge Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü ve diğer ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmaris'te Miting Düzenledi - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında sert açıklamalarda bulundu. Akşener, Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi.
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