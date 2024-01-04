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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile partisinin Genel Merkez binasında bir araya geldi. İkili, görüşmede memleket meselelerini konuşarak diyalog ve temas halinde olma kararı aldı. Görüşmede ayrıca, CHP'nin anayasaya karşı darbe girişimi ve toplumsal muhalefetle ilgili yol haritası ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Görüştü
04.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:59
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile partisinin Genel Merkez binasında bir araya geldi. İnce'yi CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı. İkili, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

"Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız"

İnce'nin hayırlı olsun ziyaretine geldiğini ifade eden Özel, "Görüşmede memleket meseleleri ve halkın meselelerini konuştuk. Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak için fikir birliğine vardık. Dün, Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen darbe girişiminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında CHP olarak bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantısının özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. PM ve MYK'nın olağanüstü gündemi; içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. CHP'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız" açıklamasında bulundu.

"İktidar, psikolojik üstünlükle seçimlere giriyor"

Görüşmede memleket meseleleri üzerine değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren İnce ise, "Önümüzdeki seçim süreci ile ilgili kaygılarımız dile getirdik. Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi ve tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonomi kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa o ülkede yolsuzluk kaçınılmazdır. Yargı karın doyurur. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır, yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olduysa, avro 35 liraya doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değil, yargıçlar, hakimler, savcılar ve siyasetçilerdir. Bu beni ürkütüyor. Baskılanmış bir döviz, yargı eliyle bir takım hizaya getirmeler memleketimizin geleceği açısından bizi ürkütüyor.

Son yaşanan seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir. Bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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