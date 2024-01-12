 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Memnuniyet anketi aday belirlemede büyük önem taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Memnuniyet anketi aday belirlemede büyük önem taşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıkları memnuniyet anketinin belediye başkanı adayı belirlemede büyük önem taşıdığını ve ankette belli bir oranda oy almayanları aday göstermediklerini açıkladı. Özel, Turgutlu ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek belediyecilik hizmetinin parti hizmeti olmadığını ve memnuniyet anketinde başarısız olanları aday göstermediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de esnafın, çalışanların, çiftçinin ve emeklilerin zor durumda olduğunu savunan Özel, emeklilere daha iyi bir yaşam sağlamak için asgari ücret seviyesinde bir maaş önerisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Memnuniyet anketi aday belirlemede büyük önem taşıyor
12.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:24
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptıkları "memnuniyet anketi"nin belediye başkanı adayı belirlemede büyük önem taşıdığını, ankette belli bir oranda oy almayanları aday göstermediklerini bildirdi.

Özgür Özel, Turgutlu ilçesinde bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Özel, memleketinde bulunduğu ve burada vatandaşlarla bir araya geldiği için büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Belediyecilik hizmetinin bir parti hizmeti olmadığını belirten Özel, "Biz babamızın oğlu olsa, kız kardeşimiz olsa bile memnuniyet anketinde eğer bir noktada değilse, seçildiğinden ileride değilse, o beldenin, o ilçenin, o şehrin yağını almadıysa kimseyi aday göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın memnuniyet anketine de baktıklarını aktaran Özel, Akın'ın vatandaşlardan "5 pekiyi, aferin" aldığını kaydetti.

"Bugün esnaf, çalışan, çiftçi ve emekli zor durumda"

Türkiye'de esnafın, çalışanların, çiftçinin ve emeklilerin zor durumda olduğunu, enflasyon altında ezildiğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Ne diyorlardı? 'Seçimden sonra fiyatlar düşecek.' 2023 enflasyon hedefi tek haneliydi. Elbette belliydi ama 'Hızla fiyatların belini kıracağız.' diyorlardı. Bir küçük çalışma yaptık. Bakın sadece İstanbul Ticaret Odasının hesabına, verilerine göre, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 80,5. Oysa dünyada bu yıl gıda fiyatlarında yüzde 10 oranında düşüş yaşandı. Bu iktidar yeniden yetki aldığı 28 Mayıs'tan şu ana kadar, daha mayıs ayına 4 ay var, benzin yüzde 85 zamlandı. Mazot yüzde 109, ekmek yüzde 60 zamlandı. Makarna yüzde 91, yumurta yüzde 55 zamlandı."

Her siyasi partiden emeklilerin olduğunu belirten Özel, "Emekliler, hepimizin minnet borçlu olduğu, bu ülke bu noktalara gelene kadar çalışmış, alın teri akıtmış, göz nuru dökmüş, evlatlar yetiştirmiş ve hepimize emanet büyüklerimizdir. Bu 7 bin 500 lirayı, bizim önerimiz, kanun teklifimiz var, en az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız. Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyorum." diye konuştu.

Çetin Akın'a destek isteyen Özel, yerel seçimde "enflasyondan, maaşından şikayeti olan, mevcut belediyesinden şikayeti olmayan" tüm Turgutluları iktidara "sarı kart" göstermeye çağırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asgari Ücret, Çetin Akın, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Memnuniyet anketi aday belirlemede büyük önem taşıyor - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Memnuniyet anketi aday belirlemede büyük önem taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement