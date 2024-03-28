CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla\'da seçim çalışmalarını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Muğla'nın Ortaca ilçesinde sürdürdü.
Özel, ilçedeki pazar yerinde partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti. Özel, seçimde Ortaca'yı almaya geldiklerini söyledi.
"Bu sefer bölünmek ve ayrı düşmek var mı?" diye soran Özel, "Bu sefer sandıkta hep beraber kol kola olacağız ve Ortaca'ya Evren Tezcan'ı belediye başkanı yapacağız. Ahmet Aras Muğla'da, Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğlalılar anketlerden en çok onu istediler ve belediye başkan adayımız oldu. 3 gün sonra inşallah Muğla'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras olacak." dedi.
Orman köylülerinin hükümetin yok saydığı bir grup olduğunu iddia eden Özel, 500 bin orman köylüsünün 3,8 miyar lira devletten alacağının olduğunu ileri sürdü.
Bu sene enflasyonun yüzde 120, TÜİK'e göre ise yüzde 68 olduğunu savunan Özel, "Ancak orman köylülerinin yaptıkları hizmet karşılığı aldıkları zam sadece yüzde 20. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira alıyor. Bugün Türkiye'de emeği en çok sömürülen, devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle. Seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir ve Ortaca başkanımız hep beraber orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Onların sesini tüm Türkiye'ye duyuracağım." diye konuştu.
Özgür Özel, 2021 yılında 66 bin dekar ormanın yangınlarda kaybolduğunu, bunun toplam orman varlığının yüzde 8'i olduğunu dile getirdi.
Yangınlarda 93 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğunu vurgulayan Özel, "Ahmet Aras o süreci yakından yaşayan birisi. Yapacaklarını söylerken, Muğla'nın orman varlığını artırmak, ormanları rant, madenci ve yangınlardan korumak için her türlü fedakarlığı yapacağını anlattı. Ona güvenimiz tam, desteğimiz arkasındadır. Ormanlarınıza sahip çıkacağız, ormanlarımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, 60 gün önce meydanlarda emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, millet ve devlet için çalışan emeklilerin hakkını söke söke alacaklarını anlattı.
31 Mart'ta gençleri sandığa davet eden Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile Ortaca Belediye başkan adayı Evren Tezcan'a destek istedi.
Cumhur İttifakı'na karşı, umudun ittifakının Türkiye ittifakı olduğunu belirten Özel, "Türkiye ittifakı, adını ülkemizden, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır." sözlerini sarf etti.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın önümüzdeki dönemde yeni toplu iş yerleriyle tanışacağını söyledi. Tütüncü, esnaflarla yaptığı görüşmelerde, pek çok sektörün toplu iş yerleri içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Antalya'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, yeni sanayi siteleri, esnaf siteleri ve toplu iş yerlerinin önemine dikkat çekti. Tütüncü, Antalya'nın ekonomisine can veren, fırsatlar sunan bir belediye ile karşılaşacaklarını söyledi.
20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve birçok siyasi isim katıldı. Çilsal'ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar' lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de şehirlerin depreme dirençli şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, depremlerin son 100 yılda 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Bakan, şehirlerin merkezlerini ve altyapılarını güçlendirdiklerini ve depremzede vatandaşların evlerine oturuncaya kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, AK Parti'nin zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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