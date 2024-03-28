CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da seçim çalışmalarını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla\'da seçim çalışmalarını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen bir programda vatandaşlara hitap etti. Özel, seçimde Ortaca'yı almaya geldiklerini belirterek, Ahmet Aras'ı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaklarını söyledi. Ayrıca, orman köylülerinin sorunlarına dikkat çeken Özel, Muğla'nın orman varlığını artırmak ve korumak için çalışacaklarını ifade etti. Emeklilerin haklarını alacaklarını vurgulayan Özel, gençleri sandığa davet etti ve Türkiye ittifakının umudun ittifakı olduğunu belirtti.

28.03.2024 16:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Muğla'nın Ortaca ilçesinde sürdürdü.

Özel, ilçedeki pazar yerinde partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti. Özel, seçimde Ortaca'yı almaya geldiklerini söyledi.

"Bu sefer bölünmek ve ayrı düşmek var mı?" diye soran Özel, "Bu sefer sandıkta hep beraber kol kola olacağız ve Ortaca'ya Evren Tezcan'ı belediye başkanı yapacağız. Ahmet Aras Muğla'da, Bodrum'da başarılı işler yaptı. Muğlalılar anketlerden en çok onu istediler ve belediye başkan adayımız oldu. 3 gün sonra inşallah Muğla'nın yeni büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras olacak." dedi.

Orman köylülerinin hükümetin yok saydığı bir grup olduğunu iddia eden Özel, 500 bin orman köylüsünün 3,8 miyar lira devletten alacağının olduğunu ileri sürdü.

Bu sene enflasyonun yüzde 120, TÜİK'e göre ise yüzde 68 olduğunu savunan Özel, "Ancak orman köylülerinin yaptıkları hizmet karşılığı aldıkları zam sadece yüzde 20. Orman köylüsü 30 gün çalışsa 9 bin lira alıyor. Bugün Türkiye'de emeği en çok sömürülen, devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir kitle. Seçimlerden sonra Muğla Büyükşehir ve Ortaca başkanımız hep beraber orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Onların sesini tüm Türkiye'ye duyuracağım." diye konuştu.

Özgür Özel, 2021 yılında 66 bin dekar ormanın yangınlarda kaybolduğunu, bunun toplam orman varlığının yüzde 8'i olduğunu dile getirdi.

Yangınlarda 93 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanın yok olduğunu vurgulayan Özel, "Ahmet Aras o süreci yakından yaşayan birisi. Yapacaklarını söylerken, Muğla'nın orman varlığını artırmak, ormanları rant, madenci ve yangınlardan korumak için her türlü fedakarlığı yapacağını anlattı. Ona güvenimiz tam, desteğimiz arkasındadır. Ormanlarınıza sahip çıkacağız, ormanlarımızı koruyacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, 60 gün önce meydanlarda emeklilerin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, millet ve devlet için çalışan emeklilerin hakkını söke söke alacaklarını anlattı.

31 Mart'ta gençleri sandığa davet eden Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ile Ortaca Belediye başkan adayı Evren Tezcan'a destek istedi.

Cumhur İttifakı'na karşı, umudun ittifakının Türkiye ittifakı olduğunu belirten Özel, "Türkiye ittifakı, adını ülkemizden, gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı şanlı bayrağımızdan alır." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Ortaca, Muğla, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da seçim çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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