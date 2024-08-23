Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın müjdecisi, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' anlayışının hakim kılındığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.