CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Programın bir bölümünde Özel, hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu'nun gerçekleştirdiği yumruklu saldırıya ilişkin bir soruya da yanıt verdi.
"Saldırıyla, saldırganla ilgili elinizde yeni bilgi, belge var mı? Ne durumda o saldırı?" sorusunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek cevaplayan Özel, "Sayın İçişleri, soru size. Cevabı ben de merak ediyorum. İlk gün sağ olsun aradı beni, çok düzenli bilgilendirme yaptı ama bir süredir... Ben de merak ediyorum, bir telefon gelir diye bekliyordum." dedi.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Bakan Yerlikaya'dan telefon bekliyor: Cevabı ben de merak ediyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?