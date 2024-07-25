CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor' - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, belediyelerde uygulanacak adil, şeffaf ve dürüst yönetimin CHP'nin iktidar olmasının önünü açacağını belirtti. Özel, halkın desteğinin seçildikten sonra da arttığını ve Balıkesir'in her yönden gelişmeye açık bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca, Halk Kart uygulamasıyla yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine dokunmanın önemine değindi.

25.07.2024 17:52
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu ama size desteğinin seçildiğiniz günden sonra da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu son derece önemli." dedi.

Özel, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerde uygulanacak adil, şeffaf ve dürüst yönetimin CHP'nin iktidar olmasının önünü açacağını belirten Özel, "Bahanesi olmayan bir durumdayız. Ekonominin zor, borçların çok olduğunu, Tayyip Erdoğan'ın elinizi kolunuzu bağlamak için yaptığı pek çok hamleyi biliyoruz. Ancak bu şartlarda aday olduk." diye konuştu.

Her zaman dayanışma içinde hareket edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu ama size desteğinin seçildiğiniz günden sonra da artmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu son derece önemli. Balıkesir, bir daha asla kaybetmeyi düşünmeyeceğimiz, her geçen gün üzerine koyacağımız bir kent. Hem turizmiyle, üretimiyle, tarımıyla hem gelişmekte olan sanayisiyle hem İstanbul- İzmir arası otoban üzerindeki avantajlı konumuyla beraber her yönden gelişmeye açık bir şehirdeyiz.

Sizin yaptıklarınız, kentinize ve partimize çok şey katacak. Özellikle sosyal belediyecilik, gençlerle ilişkiler, spor noktasında şimdiden atmış olduğunuz adımları, son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle Halk Kart uygulamasıyla yoksulumuza ve emeklimize, ihtiyaç sahiplerine dokunmanız son derece kıymetli. Halk Kart, halkçı belediyeler üzerinden halk ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kuracağı köprü, şüphesiz bizim iktidar yolculuğumuzda çok önemli bir kilometre taşıdır."

Özel, eylülün sonunda yerel yöneticilerin ölçülüp değerlendirileceğini ve ilk karnelerini alacağını, böylece eksiklerin, fazlaların tespit edileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra Özel, Karesi Belediyesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Altıeylül, Balıkesir, Karesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Sokaktaki halkın memnuniyeti ve ilgisi, sizden beklentinin yüksek olduğunu gösteriyor' - Son Dakika
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