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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la makamında bir araya geldi. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Ensar Aytekin de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü
24.01.2024 - 16:43,  Güncelleme: 16:44
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la makamında görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede CHP Genel Başkanı Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Ensar Aytekin eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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