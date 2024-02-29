CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Türkiye\'nin bütün evlatlarından oy istiyor

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep birlikte bu ülkede bir başka ittifakın içindeyiz. Bu ittifakın adı, bu sefer Türkiye ittifakı. Biz kurduk, hep birlikte içindeyiz. Türkiye ittifakının iki rengi var. Partimizin renkleri de öyle ama rengini partimizden almıyor. Türkiye ittifakı, rengini, işte bu ay yıldızlı al bayraktan alıyor." dedi.

Özel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin göz bebeği kentlerinden Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bursa'nın aynı zamanda eşinin memleketi olduğunu belirten Özel, kızına da Bursa ipeğinden dolayı "İpek" ismini verdiğini kaydetti.

Özel, Bursa'nın yıllardır ihmal edildiğini öne sürerek, "Bütün Bursa artık Cumhuriyet Halk Partisini hak ediyor, bunu görüyorum. Bursa'da büyük bir zaferin arifesindeyiz. Gün sayıyoruz. Geçen sefer o yarım kalan hikayenin tamamlanması için, bu şarkının burada yarım kalmaması için Bursa sokaklarındaki heyecanı görüyorum. Önüme ölçümler geliyor. Anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Özgür Bey'in, halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma, ruh sağlığı hakkında hepimizi kaygılandırmıştır. Bu konuşmasında milletvekillerine, 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor' diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur." sözlerini anımsattı.

Bahçeli'yi eleştiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir. Şunu bilin ki Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir üyesinin milliyetçiliğine, devletçiliğine, halkçılığına, devrimciliğine, cumhuriyetçiliğine ve vatanseverliğine laf söyleyecek adamın alnını karışlarız." diye konuştu.

"Hep birlikte daha güçlü bir ittifakı kurmalıyız"

Emekli maaşlarının düşük olduğunu savunan Özel, "İliç'teki şirketin vergisini affetmeye para var. Emekli maaşını 17 bin liraya çıkarmaya, emekli kart vermeye, o kartın manavda, kasapta, markette, doğalgazda geçmesine para yok. Yandaş müteahhitlere ödeme yaparken para var, emekliye yatıracakken para yok." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 4 yıl boyunca seçmenlerin önüne sandığın gelmeyeceğini hatırlattı.

Seçimlerde herkese sandığa gitmesi için çağrıda bulunan Özel, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta sandığa gidilecek, bu zulme, bu yoksulluğa, bu işsizliğe, bu kalpsizliğe bir 'dur' denilecek. Bir sarı kart gösterilecek. Bir kırmızı kart gösterilecek, bir kırmızı ışık yakılacak, artık bunlara bir 'dur' denilecek. Eğer bunlara 31 Mart'ta bu güç, bu Cumhur İttifakı'nın gemi azıya almış, bu Cumhur İttifakı'nın gözü dönmüş, seni beni görmeyen sadece birilerini kollayan bu Cumhur İttifakı'nın karşısına daha büyük bir güçle, merkez iktidarı yerelden dengeye getirmezsek bu iktidarın karşısında daha güçlü bir ittifak oluşturmazsak hepimizin işi zor. Onun için benim gördüğüm şudur: Hep birlikte daha güçlü bir ittifakı kurmalıyız. O ittifakın adı Cumhur İttifakı'nın karşısında bu sefer Millet İttifakı değil."

"Türkiye ittifakı, Türkiye'nin bütün evlatlarından oy istiyor"

CHP Genel Başkanı Özel, iyi insanlarla başka bir ittifakın içinde olduklarına işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Hep birlikte bu ülkede bir başka ittifakın içindeyiz. Bu ittifakın adı, bu sefer Türkiye ittifakı. Biz kurduk, hep birlikte içindeyiz. Türkiye ittifakının iki rengi var. Partimizin renkleri de öyle ama rengini partimizden almıyor. Türkiye ittifakı, rengini, işte bu ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Türkiye ittifakı kimden oy ister? Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kim sıçrıyorsa hepsinden oy ister."

Memleket için gerektiğinde ölümü göze alanlardan olduklarını vurgulayan Özel, "Türkiye ittifakı, Türkiye'nin bütün evlatlarından oy istiyor." dedi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in projelerini anlattığı toplantıda, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından CHP'nin Bursa'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. Özel, adaylarla fotoğraf çektirdi.

Osmangazi'de Erkan Aydın, Nilüfer'de Şadi Özdemir, Yıldırım'da Mehmet Önder Mutlu, Gürsu'da Haşim Öztürk, Kestel'de Akan Ayaz, Büyükorhan'da Mustafa Oktay, Harmancık'ta Haşim Ali Arıkan, İnegöl'de Ali Doğan, İznik'te Ayan Özer, Karacabey'de Gönül Avil, Keles'te Orhan Aslan, Mustafakemalpaşa'da Şükrü Erdem, Orhaneli'de Vildan Koç, Orhangazi'de Şaban Çetin Çoklar, Yenişehir'de Sadi Aktaş, Mudanya'da Deniz Dalgıç ve Gemlik'te Şükrü Deviren aday gösterildi.