CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım\'ı tebrik etti

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak Belediyesini kazanan Başkan Özkan Yalım'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Uşak Belediye Başkanlığını kazanan Özkan Yalım'ı ziyaret etmek ve partilileri ile bir araya gelmek üzere Uşak'a geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel ardından Uşak Belediyesi'ne giderek, belediye önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Özel, "Emekliye destek lazım, destek olunacak. Öğrenciye, öğrenciye destek lazım, destek olunacak. ve Uşak'ta kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir. Uşaktaki herkes bizim canımızdır, ciğerimizdir. Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim öncesinde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok" dedi.

Özel, "Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet, normalleşme diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse gelin arttıralım demek, asgari ücrete zam yapalım demek. Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" dedi.

26 Mayıs Pazar günü tüm emeklileri Ankara Tandoğan Meydanı'na davet eden Özel, "Sizden tek talebim şudur. Seçilen belediye başkanlarına sahip çıkın. Onları zorlamayın. Onların borçları var. Zorlukları var. İmkansızlıklar var. Hizmet bekleyen insanlar var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için almadık. Biz bu belediyeleri adam kayırmak için almadık. Biz bu belediyeleri iyi hizmet etmek vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için aldık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka hitabından sonra Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı makamında ziyaret etti. - UŞAK