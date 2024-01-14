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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kurucumuz ve 1'inci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı vefatının 101'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zübeyde Hanım'ı vefatının 101. yılında anma mesajı paylaştı - Son Dakika