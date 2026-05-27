CHP Genel Merkezi'nde 'Haram Araç' Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Genel Merkezi'nde 'Haram Araç' Satışı

CHP Genel Merkezi\'nde \'Haram Araç\' Satışı
27.05.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel dönemine ait iki araç, CHP Genel Merkezi önünde 'satılık haram araç' yazısıyla satışa çıkarıldı.

CHP Genel Merkezi önünde, Özgür Özel döneminde partiye tahsis edilen 2 araç, satılığa çıkarıldı. Araçların üzerine ise 'Satılık haram araç' yazıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve geri döndü. Mahkemenin kararı üzerine CHP Genel Merkezi polis eşliğinde tahliye edildi, binada oluşan tahribat temizlik ve yenileme çalışmalarıyla giderildi. Genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mayıs'taki halk buluşmasına yönelik hazırlıklar sürürken, Özgür Özel'in kullandığı 2 makam aracı bina önünde satışa çıkarıldı. Araçlardan birinin üzerinde 'Müteahhit Aziz'den satılık haram araç', diğerinin üzerinde ise 'Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç' yazıları dikkat çekti. Araçların plaka bölümlerinde ise 'Özkan Yalım' ve 'Aziz İhsan Aktaş' isimleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Merkezi'nde 'Haram Araç' Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'nde 'Haram Araç' Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.