CHP'li Özel: HDP, Zaho ve Suruç meselesinde bu nezaketi aramamıştı

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis'in olağanüstü toplantı çağrısına HDP'nin tutumuna ilişkin, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına siyasi parti gruplarının yaklaşımını ele aldı. Özel, ilk olumsuz tepkinin MHP'den geldiğine işaret ederek, " Mahir Ünal, dün bir basın toplantısı yaptı. Rahatını kaçırmışız ki son derece rahatsız olmuş. Olağanüstü toplantıya çağrımıza 'şov yapmak' diyor. Anayasa'dan kaynaklanan böyle bir hakkı kullanmayı, 'şov yapmak' olarak ifade ediyor. Tabii Mahir Ünal konuşur da biz döner bakarız gerçeklere. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu Meclis, 16 kez olağanüstü toplantıya davet edilmiş. Bunlardan 6 tanesini Adalet ve Kalkınma Partisi yapmış. Anayasa'nın 104'üncü maddesi, cumhurbaşkanının yetkilerini düzenliyor. O yetkileri kullanınca şov değil; bizim bu yetkimiz şov oluyor. Diyor ki; 'Siyasi nezaketten yoksun, diğer parti gruplarını aramadınız.' Siz bu 6 davetten hangisinde siyasi parti gruplarını aradınız" ifadelerini kullandı.

HDP'nin geçen yazılı açıklama ile Meclis'in olağanüstü toplanmasını istediğini söyleyen Özel, "Siyasi nezaketten bahsedenlere söylüyorum. Geçen hafta HDP, Zaho'da turistik bölgede yaşanan kayıplarla ilgili yeterli imzası ve 120 milletvekili olmadığı için başka bir yetkiyi kullanarak Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. HDP diğer grupları aradı mı bu konuda" diye konuştu.'MİLLETVEKİLLERİNİ GETİRİP SALONA GİRMEYECEKSİNİZ' Meclis Başkanı Şentop'un, olağanüstü çağrısının ardından, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz 'ın, milletvekillerine gönderdiği, "1 Ağustos'ta tüm milletvekillerimiz istisnasız Meclis'te olsun" şeklindeki mesajı paylaşan Özgür Özel, Yılmaz'ın, AK Parti'li milletvekillerinden 1 Ağustos'ta Meclis'te hazır bulunmalarını ancak Genel Kurul'a katılmamaları çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Özel, "Mahir Bey böyle bir bu mesaj size gelmedi mi? Siz şimdi bütün milletvekillerini o gün getireceksiniz, salona girmeyeceksiniz. Eğer Meclis toplanırsa salona girip önerge verip kanun teklifini reddedeceksiniz. Bu, muhalefet partilerinin başarısı olmasın. Kardeşim, gelin baştan girin, ortak başarımız olsun" dedi.'HDP TUTUMUNU DEĞİŞTİRİRSE ÇOK KIYMETLİ OLUR'TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında 200 milletvekilinin olup olmayacağı yönündeki soruya Özel, şu yanıtı verdi: "Ben bütün milletvekilleri için söylüyorum ama HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur. Biz açık ve vicdani bir çağrı yaptık. Bu çağrının karşılık bulacağını düşünüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin atmış olduğu bu mesajla, Ankara 'ya gelip Meclis'te bulunup salona girmeyerek 'sağlık çalışanlarının sorunları konuşulmasın' tutumuna ve 'onların istediği kanun çıkmasın' tutumuna, AK Parti Grubun'un itiraz edeceğini, bir aklıselime kavuşabileceğini ümit etmek istiyoruz. İYİ Parti , TİP olumlu yaklaştıklarını söyledi. Bağımsız milletvekilleri ayrı ayrı hep ifade ediyor. HDP katılırsa zaten herhangi bir sorun yok. 10- 12 milletvekili yetiyor. Mahir Ünal diyor ya 'Meclis'imizin gelenekleri' falan. Bu Meclis'in geleneklerinde böyle bir hinlik yok. Biz böyle bir şey yapmayacağız. Biz geleceğiz, size bilgi vereceğiz dediğiniz kanunu görüşeceğiz. Araştırma önergesi varsa gündeme alacağız, üzerinde konuşacağız."

Özel, HDP'nin kendilerine sorulmadığı için olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıklaması hakkında, "Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi. HDP, dokunulmazlıkla ilgili bir endişesi olsa onu söylerdi burada. Söylerlerse siz bana tekrar sorarsınız ama ben yapılan açıklama, siyasi tutarlılık açısından bu ikisini hatırlatma gereği duydum" değerlendirmesinde bulundu.