Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na meydan okuma: Yüzde 90\'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısında bulunarak, "İkimiz yarışalım 2 milyon üye ile. Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" dedi.

Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan karara tepki gösteren Özel "Türk Silahlı Kuvvetleri bizim onurumuzdur. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin olarak alınan ve iğrenç ithamlarla, 'haksız' demiyorum, iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Yıllarca ağır zulümlere uğrayan, soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan, bütün çabalara rağmen barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan rahmetli Ecevit'in o günkü Başbakan Yardımcısı rahmetli Erbakan'la birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla, Kıbrıs'ta hem hava indirme tugayının hem çıkartma filolarının başarılı operasyonlarıyla, Kıbrıs'ı işgal etmek değil barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran, o gün Ecevit'in müjdelediği gibi adaya 'Savaşa değil barış için giden' Türk tarafına da Rum tarafına da barışı getiren ve yapmış oldukları, katıldıkları operasyonda görevlerini yapan, gerekirse can veren ama bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak bir ithamla dahi karşılaşmamış, asla ve asla yakın yere konulamayan, halen daha ölenlerin Allah'tan rahmet, dimdik ayakta duran o tertemiz pırıl pırıl Kıbrıs gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiranın karşısında tüm gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 32'lik enflasyon oranıyla Avrupa'da birinciyiz ve dünyada beşinciyiz"

2018'den beri bitmeyen bir krizin içinde olduklarını belirten Özel, "Tek adam rejimine geçildiği günden beri çoklu krizler ortamındayız. Birbirini tetikleyen krizler, birbirini takip eden krizler, bitmeyen krizler ve sonuç olarak yüzde 32'lik enflasyon oranıyla Avrupa'da birinciyiz ve dünyada beşinciyiz. Yüzde 35'lik gıda enflasyonuyla Avrupa'da birinciyiz, dünyada beşinciyiz. Yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, vergi adaletsizliği kategorilerinde ayrı ayrı Avrupa'da birinciyiz. Bunların hepsi resmi veriler. Türkiye'de verginin yüzde 65'i zengin fakir ayırmayan, dünyanın en adaletsiz vergi sistemi olan dolaylı vergi ile. Yani Türkiye'nin en zengin adamıyla en fakir adamının alışverişte aynı vergiyi ödediği dolaylı vergilerden toplanıyor. Yüzde 24'lük kısım Gelir Vergisinden, ki bunun tam yarısı maaşlarınızdan kesilen vergilerdir. Diğer kısmı da bankadaki mevduattan elde edilen gelirler. Türkiye'ye 25 yılda dayatılan AK Parti'nin kara düzeni budur. İktidarımızın en temel hedefi, önce vergideki adaletsiz bu düzeni değiştirmek, AK Parti'nin kara düzenini yıkıp adaletli bir vergi düzeni getirmektir" diye konuştu.

"Türkiye çalışanın yoksullaştığı çok nadir ülkelerden bir tanesi"

Türkiye'de 41,5 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığını ifade eden Özel, "İşsizlerin hali perişan. Ama bu ülkede çalışmak yoksulluktan kurtulmaya yetmiyor. Bu ülkede insanlar çalıştıkça da yoksullaşıyorlar. Tarımda çalışıyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Geçtiğimiz yıla göre daha yoksullar. Sanayide çalışıyorlar, asgari ücret alıyorlar, geçtiğimiz yıla göre daha yoksullar. Türkiye çalışanın yoksullaştığı çok nadir ülkelerden bir tanesi. Dünyada bir başka örneği yoktur ki Türkiye gibi eğitim arttıkça işsizlik oranı artıyor. Her yere açılan üniversiteler, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan mahrum bu ülkede plansızca açılan bölümler. 40 ara eleman lazımken 40 mühendis yetiştirip onları işsiz bırakıp, bir ara elemanı, o aranan elemanı yetiştiremeyen plansız, programsız, düzensiz eğitim sistemi. İşte bunların hepsi, bu ülkeye bu çoklu krizi getiriyor. Yoksulluk sınırı 116 bin 500 lira. Dört kişilik bir ailede dördü de asgari ücretle geçse aldıkları maaş 112 bin lira. Dört kişilik bir aile gece - gündüz çalışacak fabrikada, ama halen daha yoksulluk sınırının altında kalacaklar. Böyle bir düzenin içinde yaşıyoruz. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Dünya tarihinin en büyük vefasızlığı" ifadelerini kullandı.

"24 belediye başkanımız halen tutuklu"

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyon değinen Özel, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dahil toplam 34 belediye başkanımıza 34 operasyon düzenlediler. Şu anda 24 belediye başkanımız halen tutuklu. Bu operasyonların büyük bölümü İstanbul'da. Yargı içinde oluşturulan talimatlı bir yapı tarafından yapıldı, herkesin gözünün önünde oldu. Sonra o yapının başı, güya tarafsız, geldiği yer Bakan Yardımcılığı, oradan başsavcı. Güya tarafsız. Ertesi gün Bakan, ertesi gün il başkanları toplantısında 'Partimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim' diyor. Dün olduğu gibi üstünde savcı cübbesi varken partinin başarısı için çalışıyor" dedi.

"İkimiz yarışalım 2 milyon üye ile. Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum"

Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısında bulunan Özel, "İster 1 milyon 950 bin üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz tüm üyelerle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım 2 milyon üye ile. Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Bu aziz milletin ve bu aziz emanetin önünde tarihi çağrımı yapıyorum. 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum" diye konuştu. - ANKARA