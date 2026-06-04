CHP'li Özel'den maden işçilerine destek - Son Dakika
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CHP'li Özel'den maden işçilerine destek

04.06.2026 14:56
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CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, ücret ve tazminat alamadıkları için eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret ederek destek verdi. İşçiler, ödemelerin eksik yatırıldığını belirtirken, çeşitli parti ve sendika temsilcileri de eyleme katıldı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi.

Ücret ve tazminatlarını alamadıkları, bazı ödemelerinin ise eksik yatırıldığını savunan Doruk Madencilik bünyesindeki işçiler, bağlı oldukları maden firmasının önünde eylem yaptı.

İşçileri ziyaret eden CHP TBMM Grup Başkanı Özel, işçilerin yanında olduklarını vurgulayarak, "Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de SSS Yıldızlar Holdingin kapısının önünde, alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız." dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikasının avukatı Mürsel Ünder de işçilerin hesaplarına paraların yatmaya başladığını ama bazı ödemelerin eksik olduğunu, bu nedenle eylem yaptıklarını dile getirdi.

Ünder, bu konuda yetkililerle görüşme halinde olduklarını bildirdi.

İşçilere, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile İYİ Parti, DEM Parti, Türkiye Komünist Partisi ve EMEP ile sendikaların temsilcileri de destek verdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Madencilik, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Sendika, Maden, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Özel'den maden işçilerine destek - Son Dakika

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