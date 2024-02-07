CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ın adaylığıyla ilgili açıklama yaptı

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılı dolayısıyla bölgede bulunduklarını söyleyen Başarır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem bölgesinde büyük acılar yaşandığını dile getiren Ali Mahir Başarır, "Hatay'da karanlık, yalnız bir şehri gördüm." dedi.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamalarının yürekleri burktuğunu dile getirerek,"Hala 'Biz, siz, o' diye konuşabiliyorlar. 'Oy veren, oy vermeyen' diye konuşabiliyorlar. Hatay halkı oy verseydi daha farklı olabileceğini ima eden bir Cumhurbaşkanı var." diye konuştu.

İktidarın, deprem bölgesinde bir yıl içerisinde 650 bin konut yapılacağının sözünü verdiğini ifade eden Başarır, bunun gerçekleştirilemediğini söyledi. İktidarın doğru bir dil kullanmadığını savunan CHP Grup Başkanvekili Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatay'da bana kızana da iktidara kızana da sonuna kadar hak veriyorum. Deprem bölgesinde yaşayanlar haklı. Ancak bir parça da bu ülkeyi yönetenler vicdanen sorumluluk alsın. Daha dün hepinizin önünde bütçeyi yaptık. Bütçede en büyük payı faize ayırdık, diğer bütçeyi beşli çeteye ve bu ülkede yarattığı garantili projelere ayırdık. İmar affının mimarı Murat Kurum'u İstanbul'a getirip aday yapıyorsun. Bir imar affı çıktı, internet üzerinden başvuru aldılar, internet üzerinden parayı aldılar. Kurum'a sormak istiyorum, internet üzerinden başvuru aldığın binalara gidip baktın mı? Bakmadı ve sonra deprem felaketi geldi. Felaket, İstanbul için de diğer bölgeler için de bağıra bağıra geliyor hala bu ülkenin cumhurbaşkanı oy peşinde. Gelecek olan böyle oya da böyle makama da böyle koltuğa da yazıklar olsun."

"Gelin kafamızdaki siyasi takıntıları, ön yargıları, belediye sayısını, matematiksel hesapları bırakarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza hak ettiği, söz verilen desteği hep beraber verelim." çağrısını yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, muhalefet ve CHP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

"Ülkeme geçmiş olsun diliyorum"

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını hatırlatan Başarır, "Dün Çağlayan Adliyesi'nde alçak bir saldırı vardı. Terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyorum. Ülkeme geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 7 teğmen hakkında ihraç kararı verildiğini söyleyen Başarır, "Atatürk'ün resmini yakasına takmaktan imtina eden askerlere tepki veren yürekli vatan evlatlarını ihraç ediyorlar." ifadelerini kullandı. Ali Mahir Başarır, Milli Savunma Bakanlığının bu cezaları onamaması gerektiğini savundu.

"Partinin yetkili kurulları yerinde bir karar verecektir"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Başarır, Hatay'ın ve Hatay halkının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları kaydetti:

"Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip, Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki hemen kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup, bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı, biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir."

"Daha önce anketleri yapmamış mıydınız? Ankette Lütfü Savaş olmayacak mı?" sorusuna Başarır, " Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü Bey ile ilgili toplumun bir kısmı 'Burada sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, tartışıldı ve aday yapıldı." yanıtını verdi.

Ancak aday yapıldıktan sonra tartışmaların biraz daha büyüdüğünü dile getiren Başarır, "Aday yapıldığı gün ile bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Ama buna karar verecek, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi." dedi.