CHP Grup Başkanvekili Altay: "Enflasyonla baş edemeyen vatandaş borç sarmalına girdi"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, enflasyonla baş edemeyen vatandaşın borç sarmalına girdiğini savundu.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada bir ödeme aracı olan kredi kartlarının, Türkiye'de yıllardır kredilendirme aracı olarak kullanıldığını belirtti.

Yılın son 6,5 aylık döneminde vatandaşların bankalara olan kredi kartı borç bakiyesinin 73,2 milyar lira, bireysel kredi borç bakiyesinin ise 140 milyar lira arttığını aktaran Altay, vatandaşların her ay bankalara ortalama 32,7 milyar lira borç biriktirerek hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkati çekti.

Yıl başında 1 trilyon lira olan vatandaşların bankalara borçlarının, 212,8 milyar lira artarak Kurban Bayramı tatilinden sonra 1 trilyon 238 milyar liraya kadar çıktığına işaret eden Altay, ücretlerin TÜİK'in gerçeğin çok az bir kısmını yansıtan enflasyon oranı kadar artırıldığı, gerçek enflasyonun ise çok daha yüksek oranlarda seyrettiği bir dönemde, kadük bırakılan gelirlerle fiyat artışlarına yetişemeyen vatandaşların çoğunluğunun geçinebilmek, bir kısmının da hayat standardını sürdürebilmek için borçlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Artan tüketici kredisi kullanımına değinen Altay, "Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaş, tüketici kredisi çekip kredi kartı borcunu, tüketici kredisi borcunu ödeyemediği noktada da kredi kartından nakit çekip tüketici kredisini ödeyerek geçim çarkını çevirmeye çalışıyor. Enflasyonla baş edemeyen vatandaş borç sarmalına girdi. Bu, tam anlamıyla bir borç sarmalı, sürdürülebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl bankaların, borcunu vadesinde hatta üç ay olan temerrüt süresinin de sonunda ödeyemeyen 403 bin kredi kartı müşterisini, 513 bin tüketici kredisi müşterisini icra takibine aldığını hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Kredi kartı yüzünden icraya verilenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 122 arttı. Tüketici kredisi yüzünden verilenlerin sayısı da yüzde 76 arttı. Son 5 yılda bankaların borcu yüzünden icra takibine aldığı vatandaş sayısı 4 milyon 150 bine dayandı. Türkiye'de 25 milyon aile bulunduğunu göz önüne alırsak neredeyse her 6 aileden birinin başında bir icra dosyası sallanıyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunlar, Haziran 2018'den bu yana anayasal ama ondan önce de Anayasa'ya aykırı olarak fiilen uygulanan tek adam rejiminin akıl, mantık ve bilimsellikten uzak politikalarından kaynaklanıyor. Bu iktidardan kurtuluş, yaşanan tüm sorunlardan da kurtuluşu birlikte getirecek."