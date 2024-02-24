CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP'li olmak 86 milyonu bir tutarak mücadele etmektir - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP'li olmak 86 milyonu bir tutarak mücadele etmektir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP\'li olmak 86 milyonu bir tutarak mücadele etmektir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li olmanın hiç kimseyi ayırt etmeden, 86 milyonu bir tutarak kararlılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi. Günaydın, partinin belediye başkan adaylarının eşit, adil ve etkin bir görev yapmak için aday olduklarını belirtti. CHP'nin belediyeciliğinin herkesi kucaklayan bir belediyecilik olduğunu vurgulayan Günaydın, inanç, hırs ve gülen gözlerle sandığa gideceklerini ifade etti.

24.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:21
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li olmanın hiç kimseyi ayırt etmeden, 86 milyonu bir tutarak ama kararlılıkla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Günaydın, partisince bir otelde düzenlenen Trabzon Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, geçmişe ve geleceğe olan sorumluluklarını yerine getirmek için hep beraber dayanışma içerisinde çalışacaklarını belirtti.

CHP'nin hiç kimseye makam veya koltuk dağıtmadığını, görev verdiğini söyleyen Günaydın, "Aday olan arkadaşlarımız, en çok koşturmak için en çok çalışmak için ve inşallah seçildikten sonra da hiç kimseyi ayırt etmeksizin eşit, adil, etkin bir görev yapmak için aday oluyorlar. Onlara bu sorumlulukları kabul ettikleri ve bu yarışa girdikleri için teşekkür ederiz. Elbette dayanışma içerisinde olacağız." dedi.

Günaydın, Cumhuriyet'in kurucu partisi CHP ile gurur duyduklarının altını çizerek, "Cumhuriyet Halk Partili olmak hiç kimseyi ayırt etmeden, 86 milyonu bir tutarak ama kararlılıkla mücadele etmektir. Cumhuriyet ilke ve devrimlerinden bir adım geri atmamaktır. Memleketi bölmek, parçalamak, ötekileştirmek isteyenlere izin vermemektir." diye konuştu.

"Bize oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızın belediye başkanı olmak için geliyoruz, başka türlüsü düşünülemez." ifadesini kullanan Günaydın, iktidara çeşitli eleştirilerde bulundu.

CHP belediyeciliğinin, herkesi kucaklayan bir belediyecilik olduğunu belirten Günaydın, inanç, hırs ve gülen gözlerle sandığa gideceklerini sözlerine ekledi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP İl Başkanı Mustafa Bak'ın da konuşma yaptığı programda, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Program, Saral'ın projelerini anlatmasının ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP'li olmak 86 milyonu bir tutarak mücadele etmektir - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: CHP'li olmak 86 milyonu bir tutarak mücadele etmektir - Son Dakika
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