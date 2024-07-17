CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamu hazinesinin soyulduğunu iddia etti - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamu hazinesinin soyulduğunu iddia etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yap-işlet-devret modeliyle kamu hazinesinin soyulduğunu iddia etti. Günaydın, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çeşitli gerekçelerle uzatmalar talep edildiğini ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu ihaleyi alan konsorsiyumun CEO'luğuna geldiğini belirtti. Günaydın, ayrıca İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun CHP'ye katılacağı iddialarına ilişkin kendisinin hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi.

17.07.2024 13:59
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması yönünde bir görüşme yaptığı iddialarına ilişkin, "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok." dedi.

Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yap-işlet-devret modeliyle kamu hazinesinin "soyulduğunu" iddia etti.

En kısa işletme süresini veren firmaya ihalelerin teslim edildiğini anlatan Günaydın, "Ancak bu firmalar en kısa yapım süresini aldıktan sonra çeşitli gerekçelerle; bürokrasi ve siyaseti kullanarak bu süreleri uzatmakta ve bu alanda inanılmaz kamu zararına neden olmakta." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çeşitli gerekçelerle uzatmalar talep edildiğini aktaran Günaydın, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu ihaleyi alan konsorsiyumun CEO'luğuna geldiğini söyledi. Bu durumu eleştiren Günaydın, "Bu kamu görevlilerinin kendi imza ve yetki alanlarında çalışan şirketlere özel sektör yöneticisi olma konusunda yasakları delen bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan'ın 2016'da CEO olarak görev yaparken, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde süre uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"28 Ağustos 2019'da bu kez Ulaştırma Bakanı olarak, kendisinin talep ettiği değişiklikleri Ulaştırma Bakanı olarak onaylıyor. Mehmet Cahit Turhan, konsorsiyum CEO'su olarak taleplerde bulunuyor sonra dönüyor Ulaştırma Bakanı olarak bu taleplerin tamamını kabul ediyor. Böylece ortaya çıkan kamu zararı en az 5 milyar dolar. Yakında kurulacak halk iktidarıyla bunların tamamı etkin soruşturma, kovuşturma süreçlerine tabi olacak ve kamu hazinesine uzanan eller o hazineden çektirilecek."

Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun, CHP'ye katılacağı ve bu konuda kendisinin görüşmeler yaptığı iddiasına ilişkin bir soruya ise "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamu hazinesinin soyulduğunu iddia etti - Son Dakika

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