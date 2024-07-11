CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Sahipsiz hayvanlar sorununu insani bir şekilde çözelim

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin, "Bu sorunu çözelim ama insani çözelim. Hayvanların yaşam hakkına saygı duyarak çözelim." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, yaşamını yitirenlerin yakınları ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri rahmetle anan Emir, "Ölenlerin arkasından medeni toplumun ne yapması gerekiyorsa bütün çabaların bir parçası olmaya devam ediyoruz. Böylesine katliamları mutlaka kamuoyu vicdanında mahkum etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Saraybosna'da anma programlarına katılarak Bosna halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

TBMM'nin çalışmalarına yoğun bir gündem ile devam ettiğini ifade eden Emir, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne yönelik açık bir muhalefetleri olduğunu; kanunun eğitimde büyük sorunlar oluşturacağını iddia etti.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin de Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini hatırlatan Emir, hükümetin tasarruftan anladığının "vatandaşın cebine el uzatmak ve vatandaşın kemerini sıkmak olduğunu" öne sürdü.

Emeklinin, asgari ücretlinin cebinden ve sofrasından kesilerek bir tasarruf yapılamayacağını söyleyen Emir, "Seçimlerden önce yılda '3-4 defa zam yapacağız' dediniz şimdi 'size yılda bir zam yeter.' Bu düzen böyle gitmez, geçim yoksa en kısa zamanda seçim olacak." ifadelerini kullandı.

"Gelsinler, onlara söyleyeceğimizi biliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Emir, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenleme konusunda AK Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Emir, bir talebin geldiğini ve görüşeceklerini söyledi. Sahipsiz hayvanlar konusundaki düzenlemeye ilişkin Emir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili bir düzenleme için bizimle görüşmeye geliyorlar. Amaçları belli. Bizim talep ettiğimiz özellikle bir fon kurulsun. Daha önce Meclis komisyonunun kararı doğrultusunda kendi imzalarının gereği olarak bir fon kurulsun. Bu fona herkes destek versin. Yerel yönetimlerle merkezi hükümet birleşsin. Bu sorunu mutlaka çözsün ama bu çözümün bir parçası 'hayvanların öldürülmesi değildir' diyen madde orada duruyor. Altında da imzaları var. Kamuoyundan anlıyoruz ki bir şey hazırlamışlar. Ötanazi adı altında sokak hayvanlarını katledecekler ve bizi de bu katliamın bir parçası ortağı yapmaya çalışmak için bize geliyorlar. Tabii gelirler, bekliyoruz kendilerini, konuşuruz elbette ama biz bekliyoruz ki Türkiye'nin en temel sorunlarında, anayasasında, milli eğitiminde, sağlığında, tasarruf tedbirlerinde, emekli maaşında, asgari ücrette de bize danışsınlar. Bizimle birlikte yol alsınlar. Önerilerimizin hiç olmazsa bir kısmını yaşama geçirsinler. Bunu yapmak yerine bütün taleplerimizi, çalışmalarımızı, kanun tekliflerimizi ellerinin tersiyle bir çırpıda itiyorlar. Meclis'te konuştuğumuz hiçbir konuyu dikkate almıyorlar ama iş hayvanları katletmeye gelince kapımızı çalıyorlar. Gelsinler, onlara söyleyeceğimizi biliyoruz."

"Bu sorunu çözelim ama insani çözelim"

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemede belediyeler bünyesinde bir uyutma kurulu kurulmasının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Emir, bir tarafta çözülmesi gereken önemli bir sorun diğer tarafta hayvanların yaşam hakkının olduğunu dile getirdi.

Emir, "Meclisimiz geçen dönem çok önemli bir çalışma yaptı. Bir komisyon raporu hazırladı. Komisyon raporunun altında da bütün partilerin imzası var. Bu komisyonun birinci ortaya koyduğu şey; bir fon kurulmalıdır. 'Biz kanun çıkaracağız, CHP'li belediyelerin sırtına yükleyeceğiz...' Bu anlayıştan vazgeçsinler. Sokak hayvanları gibi temel bir sorunda bile amaç CHP'ye çamur sıçratmak. Gerçekçi, samimi olun. Bu sorunu çözelim ama insani çözelim. Hayvanların yaşam hakkına saygı duyarak çözelim. Buradan bile fırsatçılık yapıp CHP'yi nasıl sıkıştırırız, belediyelerin yükünü nasıl artırırız, belediyeleri nasıl suçlu duruma düşürürüz, CHP'yi nasıl vatandaş nezdinde zora sokarız kurnazlığına giriyorlarsa vatandaşımız her şeyi görüyor. Böyle bir kurnazlığa girmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in Beşşar Esed ile ne zaman görüşeceğine ilişkin bir soru üzerine de Emir, bu konuyla ilgili olarak bir iletişim zemininin bulunduğunu, henüz net bir takvimin olmadığını söyledi.

Suriye'deki resmi muhataplarıyla öteden beri bir iletişimleri olduğunu ifade eden Emir, "Bu iletişim zeminin gelişmesinden de mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da Esad ile görüşmesi şarttır ve gereklidir. Gerekiyorsa, ihtiyacı varsa CHP olarak buna katkı verebilecek pozisyondayız." dedi.