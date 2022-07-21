CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi

21.07.2022 14:43
CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım." dedi.

Balıkesir'de partililerle bir araya gelen Özel, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazar günü düzenleyeceği mitinge davet etti.

"AK Parti ve onun destekçisi MHP, iktidar olmak, yapacaklarını söylemek, sorunlara çözüm üretmek yerine muhalefete muhalefet etmeyi tercih etmektedirler." diyen Özel, "Bugün iktidar muhalefete muhalefet görevi üstlenmiştir. Muhalefet, Millet İttifakı ve ittifakımızın kurucusu, partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sorunları tespit ve çözüm yollarını göstermekte, iktidarı devralmak için seçime kadar gün saymaktadır." ifadelerini kullandı.

Halk buluşmaları yürüyüşlerine Balıkesir'den devam edeceklerini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Bugün muhalefetteyken bütün yakıcı sorunlara yapıcı önerilerini söyleyip ısrarlı takibiyle sonuç alan genel başkanımız, partimiz iktidara geldiğinde bu ülkede asık surat, aç karın ve yoksul insan bırakmayacağından ve bu ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Milletvekillerimiz seçim günü hep birlikte iktidarı yeniden bir tek adamdan alıp milletimize verene kadar, yeniden yüzler gülene kadar bundan sonra iktidar halkın, emeklinin, emekçinin, yoksulun ve umudunu kaybetmiş gençlerimizin iktidarı olana kadar durmayacağız, yürüyeceğiz, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarına selam olsun. Hep birlikte yürüyelim, hep birlikte iktidarı yeniden milletin iktidarı yapalım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da gençleri partilerine katılmaya davet etti.

YORUMLAR
500
Özgür Özel, İzmir'de: 'Aday Sensin Kardeşim. Kalkın Ayağa Alın Bu Seçimi' Özgür Özel, İzmir'de: 'Aday Sensin Kardeşim. Kalkın Ayağa Alın Bu Seçimi' Özgür Özel'den 'Sağlıkta Şiddet' Çıkışı: 'Saraydan Gelen Birtakım Talimatlarla, Karşıt Lobicilik Faaliyetlerinin Sonuç Almasıyla Yerine Gelmeyen... Özgür Özel'den 'Sağlıkta Şiddet' Çıkışı: 'Saraydan Gelen Birtakım Talimatlarla, Karşıt Lobicilik Faaliyetlerinin Sonuç Almasıyla Yerine Gelmeyen...
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
15:02 Gizli tanık, terör örgütü elebaşının Selahattin Demirtaş'a 16 milyon dolar gönderdiğini itiraf etti
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
14:20 Mansur Yavaş, Ankapark'ın kapılarını açtı
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
14:14 Adli Tıp önünde gözaltına alınmıştı! İlişkileri olduğunu öne sürüp Pınar'ı öldürdüğünü itiraf etti
14:13 Fenerbahçe amigosu, İrfan Can Kahveci'ye gelen tehdidi paylaştı, tepkiler sonrası hemen sildi
14:13 Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 15:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement