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CHP Grup Başkanvekili Özel'den "kur korumalı mevduat" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel'den "kur korumalı mevduat" açıklaması Açıklaması

22.12.2021 18:12
CHP Grup Başkanvekili Özel'den "kur korumalı mevduat" açıklaması Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanan düzenlemenin faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti edilmesi olduğunu belirterek, "Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklanan düzenlemenin faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti edilmesi olduğunu belirterek, "Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclisin devredilemez yetkisidir." ifadesini kullandı.

Özel, "kur korumalı mevduat" uygulaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile ülke ekonomisinin büyük tahribata uğratıldığını belirten Özel, "Türk lirasında aşırı değer kaybına neden oldu. Öyle ki Haziran 2018'de 4,80 lira olan dolar kuru bugün 12,5 liradır. Son 2,5 ayda Türk lirası dolar karşısında yarı yarıya değer kaybetmiş, dolar 9 TL'den 18 liraya kadar yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, etkin ve bağımsız olması gereken Merkez Bankasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlıyla defalarca ateşe benzin döktüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"İktidar partisi önce 'Çin modeli', sonra 'Yeni bir şey deniyoruz' demiş, Türk lirasının aşırı değer kaybını önleyemeyince bu kez 'kur korumalı mevduat' uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama en yalın tarifle 'faize para yatıranlara ek faizi, faize para yatıramayanların ödeyeceği' bir yöntem dayatıyor. Hayat pahalılığı ve açlıkla mücadele eden asgari ücretlinin, yoksulun, işsizin, işçinin, öğrencinin, çiftçinin bir de zenginin mevduatını korumakla sorumlu kılınması, AKP'nin yoksulun değil zenginin, dar gelirlinin değil varlıklının çıkarlarını koruyan bir iktidar olduğunu ortaya çıkarmıştır."

"Hazine tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir mevzuat yok"

Daha birkaç ay önce 10 lira olan dolar kurunun bugün 12,5 olmasının ekonomi yönetiminin başarısı olarak pazarlandığını savunan Özel, "Faizin kötü yönetimin bir sonucu değil, tüm kötü gidişatın tek sebebi olduğu iddiasından Recep Tayyip Erdoğan zımnen vazgeçmiştir. Yapılan düzenleme faizle mücadele değil, faiz gelirinin kur gelirinden az kalmayacak olmasının garanti edilmesidir. " görüşünü paylaştı.

Özel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz tevdiat hesaplarına yönelik bir tebliğ yayınlandığını vurgulayarak, Türk lirası mevduatında oluşacak olası zararın Hazine tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir mevzuatın olmadığını kaydetti.

Oluşacak görev zararına yönelik bütçede bir kalemin olmadığına işaret eden Özel, "İktidar partisi genel başkanının, ilgili bakanın ve banka temsilcilerinin yaptığı açıklamalar bu telafinin Hazine tarafından karşılanacağını ifade etmektedir. Hazinenin bunu yapabilmesi için bütçede bir kalemin olması ve kanuni bir altyapının hazırlanması gerekmektedir. Bu yetki, Meclisin devredilemez yetkisidir. Bu uygulama için hem bir yasal altyapı eksikliği hem de bir ek bütçe gerekliliği apaçık ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, bu süreçte TBMM'nin by-pass edildiğini ileri sürerek, "TBMM'nin Türk milleti adına kullandığı yasama yetkisine başka kurumlarca el uzatılmasına başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, tüm milletvekillerinin karşı çıkması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İktidar, Türk, Faiz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel'den 'kur korumalı mevduat' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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