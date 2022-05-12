CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

12.05.2022 14:03
CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "84 milyondan bir milyonu zengin, 83 milyon mağdur.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "84 milyondan bir milyonu zengin, 83 milyon mağdur. Türkiye'de 50 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Bu rakamların hiç değeri yok mu?" diye sordu.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın, bugün aldığı şeyi yarın aynı fiyattan satın alamadığını; eve giren maaşın artık yaşam için yeterli olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, enflasyonun en yüksek ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Özkoç, işsizlik oranının yüzde 23'e ulaştığını, paranın alım gücünün düştüğünü kaydetti.

Özkoç, Türkiye'de 2,5 milyon olan çitçi sayısının bugün 500 bine düştüğünü belirterek, "Biz artık kendi tarlamızdan mahsulleri alamıyoruz, başka ülkelerden alıyoruz. Kendimize yeterken, bizi muhtaç duruma düşürdüler." dedi.

Türkiye'nin, gelir dağılımındaki eşitsizlikte dünyanın en keskin ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Özkoç, "84 milyon nüfustan bir milyonu zengin, 83 milyon vatandaşımız mağdur. Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de 50 milyon kişi yoksulluk sınırının altında. Bu rakamların hiç değeri yok mu?" diye sordu.

Türkiye'nin, dünyada 8 milyon sığınmacıya sahip tek ülke olduğunu vurgulayan Engin Özkoç, dünyada böyle başka bir ülke olmadığını; "8 milyon kimliği belirsiz insanın sınırdan geçip Türkiye'ye girdiğini" savundu.

Özkoç, "İktidar, gelen militanları, ajanları, katilleri, Türkiye'de nüfus cüzdanıyla birlikte vatandaş yapmış. Soylu, bunun hesabını vermiyor ama vatandaş şükredecek, öyle mi?" dedi.

EYT'lilerin yanında olacağız

Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların miting yapacağını aktararak, "Bütün gücümüzle onların yanında olacağız." diye konuştu.

Engin Özkoç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "(Dolar düşebildiği yere kadar düştü) deyip gülen ve dolar arttığı zaman tepki vermeyen, sadece Bakanlık koltuğu için sırtını Erdoğan'a dayayan, bilgi ve birikimi olmayan bu çapsız kişiye Türkiye ekonomisini vermeye devam mı edeceğiz?" dedi.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir soruya Özkoç, "Erdoğan'ın bir ay içerisinde Suriyelilerle ilgili söylediklerini alt alta yazın, bir Cumhurbaşkanı'nın ne kadar istikrarsız, güvenilmez, yanar döne, ikiyüzlü politika yaptığını orada göreceksiniz." karşılığını verdi.

Müzik yayın saatine ilişkin alınan kararla ilgili başka bir soru üzerine Özkoç, "İktidar, teknoloji, yapay zeka, ekonomi ile uğraşacağına vatandaşla uğraşıyor. Onların yaşam biçimlerine müdahale ediyor. Müzik dinlemelerine müdahale ediyor. Bunlar her şeye düşman. Bunlar iyi yaşamamıza, müzik dinlememize, kaliteli hayat sürmemize düşman." diye konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Engin Özkoç, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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