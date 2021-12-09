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CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden alınmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden alınmasını istedi Açıklaması

09.12.2021 18:18
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden alınmasını istedi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını isteyerek, "Bu İçişleri Bakanı bugüne kadar suç baronlarıyla birlikte hareket etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını isteyerek, "Bu İçişleri Bakanı bugüne kadar suç baronlarıyla birlikte hareket etti. Bu İçişleri Bakanı terör örgütlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Bu İçişleri Bakanı mafya liderleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyetinde çevirdikleri dolapların perde arkasını gizledi." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun artık suç işleyen bir kişi olduğunu iddia etti.

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilecek 4,9 ton kokainin Türkiye bağlantısıyla ilgili 1,5 yıldır işlem yapılmadığını savunan Özkoç, Kolombiya Devleti'nin bir muhabire verdiği cevapla, İçişleri Bakanı Soylu'nun Plan Bütçe Komisyonu'nda doğruladığı raporun ellerinde olduğunu belirtti.

Bu belgede kokainin taşındığı konteynerlerin numaralarının olduğunu anlatan Özkoç, "Bu uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren ve Mersin limanından teslim alacak kişinin adı İçişleri Bakanı tarafından biliniyor. Fakat İçişleri Bakanı bununla ilgili bir işlem yapmıyor. İçişleri Bakanı, uyuşturucu baronunu koruduğunu saklıyor. Buradan suç duyurusunda bulunuyorum." diye konuştu.

Özkoç, ABD'nin Türkiye'ye "Sezgin Baran Korkmaz diye bir vatandaşınızın 140 milyon lirası kara para olarak Türkiye'de aklanmıştır." bilgisini verdiğini öne sürerek, Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili konuyu bildiği halde uçağını kullandığını iddia etti.

ABD'nin verdiği bilgi sonrası Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulduğunu ve yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini söyleyen Özkoç, "1 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcısı ve yardımcısı birden harekete geçmişlerdir. Devletin mahkemeleri bu suçluyla ilgili mal varlıklarına el koymayı bir anda kaldırmıştır. Yurt dışına çıkma yasağı bir günde kaldırılmıştır. Arkasından yurt dışına kaçmadan önce Sezgin Baran Korkmaz denilen suçlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanlığında birebir görüşme yapmıştır. Biz de kendisine sorduk, bunu bize açıkla, ne oldu dedik?" ifadelerini kullandı.

"Korkmaz'a ilişkin sorularına Soylu'nun verdiği cevabı içeren belgeyi" gösteren Özkoç, şunları kaydetti:

"Biraz sonra okuyacağımı, hangi savcı kayda alırsa hemen harekete geçmesi gerekiyor. Bakın ne diyor: Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağı öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük.' Yani 'Sezgin Baran Korkmaz'ı devletin bütün kurumlarıyla birlikte kaçırdık' diyor. Şimdi Adalet Bakanının çıkıp da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayıtlara geçen bu sözlerine cevap vermesi gerekmiyor mu? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şey söylemesi gerekmiyor mu?"

İçişleri Bakanı Soylu'nun, terör örgütü El Kaide'nin bir alt kuruluşunun lideri olan kişiyi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptığını da iddia eden Özkoç, buna ilişkin olduğunu söylediği belgeyi göstererek, "Hiç mi ses çıkarmayacağız Türkiye'de. Hiç kimse bir şey demeyecek mi?" diye sordu.

"Bir İçişleri Bakanı bu kadar suça karışabilir mi?" diyen Özkoç, "Uyuşturucu baronuna işlem yapmayacaksın, bugüne kadar koruyacaksın. Kara para aklayıcısını yurt dışına kaçıracaksın. Tescillenmiş terör örgütleri liderlerini de getireceksin, onlara burada yurttaşlık vereceksin. İşte sen böyle olduğun için bugün de maalesef biz şehit vermeye devam ediyoruz." dedi.

Soylu'nun "bir mafya liderinden 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu" açıkladığını da anımsatan Özkoç, şöyle devam etti:

"Bu İçişleri Bakanı bugüne kadar suç baronlarıyla birlikte hareket etti. Bu İçişleri Bakanı terör örgütlerini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptı. Bu İçişleri Bakanı mafya liderleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyetinde çevirdikleri dolapların perde arkasını gizledi. Bu İçişleri Bakanı derhal görevinden alınmalıdır. 'İstifa etmelidir' demiyorum çünkü onda istifa edecek yüz yok. Artık bu İçişleri Bakanı her türlü suça bulaşmış bir bakandır. Onun yüzünün kızarmasını bekleyemeyiz, istifa etmesini bekleyemeyiz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinde hala işleyen bir mekanizma varsa bu adam muhakkak görevinden alınmalıdır ve Yüce Divan'da yargılanmalıdır."

"Bu TÜİK Başkanı görevdeyken asgari ücreti konuşabilir miyiz?"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusuna, "TÜİK Başkanı rakamları doğru yayınlamadığı için, enflasyon üzerinden asgari ücretin belirleneceğini bildiği halde binlerce vatandaşımızın hakkını, hukukunu yalan beyanlarıyla engellediği için ana muhalefet partisinin liderini içeriye aldırtmıyor. Bu TÜİK Başkanı görevdeyken asgari ücreti konuşabilir miyiz? Asgari ücret normal olarak kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli." yanıtını verdi.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." çağrısını hatırlatması üzerine ise Özkoç, "Dolar almış başını gidiyor, vatandaşın geçinecek parası yok, Cumhurbaşkanı milletle dalga geçiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç, İçişleri Bakanı Soylu'nun görevden alınmasını istedi Açıklaması - Son Dakika


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