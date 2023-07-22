CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı - Son Dakika
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CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı

22.07.2023 19:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı. Parti, Halk TV ile yapılan protokolün fesih hakkını kullanarak ilişkiyi sonlandırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETTİLER

CHP'li Erdem, yaptığı yazılı açıklamasında, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara 54. Noterliği'nde gönderdiği fesihnamede şu ifadelere yer verildi:

Sayın muhatap, tarafınızla müvekkil Cumhuriyet Halk Partisi arasında, 01.01.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 9.11. numaralı maddesi ile zaten daha önce varsa tarafınızla imzalanmış tüm sözleşmeler sonlanmıştı.

01.01.2023 tarihli sözleşmenin 6.3. maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir.

Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ve sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimiz, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınamayacağını ve bu güne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Ekrem Korkmaz: A haber de ilişki kesılsın .bu kadar yalan haber olur mu ! Sözcü halk ya ve a haber.yakan makinesi Cevap Yaz 33 33 Yayından Kaldır
  • Cemal Hekim: Ayağına sıkmak böyle birşey hepi topu 2 3 kanal CHP ne yaparsa yapsın destekleyen YAZIK OLDU: ) Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Yalan haberler den kurtulduk desenize darısı a haberin başına Cevap Yaz 52 16 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Eren Erdem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Halk TV ile ilişkisini sonlandırdı - Son Dakika


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