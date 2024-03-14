CHP Hatay'da deprem sonrası iyileşme projelerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Hatay'da deprem sonrası iyileşme projelerini açıkladı

CHP Hatay\'da deprem sonrası iyileşme projelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay'da düzenlediği proje tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adayları, deprem sonrası kentin iyileşme sürecini hızlandıracak projelerini açıkladı.

14.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay'da düzenlediği proje tanıtım toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adayları, deprem sonrası kentin iyileşme sürecini hızlandıracak projelerini açıkladı.

CHP'nin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları, Antakya Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi amfi tiyatroda düzenlenen proje tanıtım toplantısında Hatay'ın yüzünü değiştirecek projelerini açıkladı. HBB Başkanı Lütfü Savaş, Hatay için hazırlanan 'İyileşme Rehberi' ve 'Hızlı Yanıt Planı'nı tanıttı. 6 Şubat depreminin ardından şehrin yeniden inşası için büyük projeler ve sosyal tesislerin yanı sıra, Samandağ'dan Hassa'ya raylı sistem projesi ile ulaşımda devrim yapılacağı açıklandı.

"7 bin 643 konutun temellerini atacağız"

Yeni yapılacak konutların konforlu, güvenli ve sağlıklı sitelerden oluşacağını belirten Başkan Savaş, "Antakya'da Hollandalılar ile birlikte hibe ve kredi kaynağı ile 450 konut ve 84 ticari alan yapacağız. Saraycık ve Günyazı mahallelerinde toplamda 959 daire, Akasya ve Saraykent mahallelerinde 2 bin 340 konut ve 157 iş yeri, Defne ilçesi Çekmece ve Esentepe mahallelerinde 3 bin 334 daire ve 250 ticari alan, Kırıkhan'da 560 konut olmak üzere ilk etapta 7 bin 643 konutun temellerini atacağız" dedi.

Hatay'ın 'Hızlı Yanıt Planı" hazır

Hatay için bir "Hızlı Yanıt Planı" da hazırladıklarını belirten Başkan Savaş, "Bu kapsamda altyapı, enerji, kırsal kalkınma, kent güvenliği, ulaşım, eğitim, sağlık ve spor gibi hedef alanlarda 200'den fazla proje geliştirdik. Bunların bir bölümünün kaynağı onaylandı. Ulusal ve uluslararası bazı kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Ana hedef Samandağ'dan Hassa'ya raylı sistem

Samandağ ilçesinden başlayarak Hassa'ya kadar bir raylı sistem ulaşımını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Savaş, "Raylı sistem projemiz, ilçelerimiz arasındaki ulaşımın hızlanmasını, konforlu olmasını sağlayacak, ilimize ticari ve turistik yeni hareketlilikler kazandıracak, gençlerin üniversiteye ulaşımını kolaylaştıracak ve şehrimize büyük değer katacak" dedi.

Emeklilere kendi işletecekleri sosyal tesisler

Zor dönemler yaşayan emekli ve yaşlılar için işletmesini de kendilerinin yapacağı sosyal tesisleri ilçelere kuracaklarını belirten Başkan Savaş, "Burada okuma odaları, hobi merkezleri, atölyeler bulunacak. Bakıma muhtaç büyüklerimize gıda, ilaç desteğinde bulunup, evde bakım çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerin, yaşlıların toplu taşımadan ücretsiz yararlanması uygulamasını devam ettirecek, onlar için tur organizasyonu, çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlılarımızın evlere, konteynerlere hapsolmasını engelleyeceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Hatay'da deprem sonrası iyileşme projelerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Konut satışlarında artış Konut satışlarında artış
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Hatay'da deprem sonrası iyileşme projelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement