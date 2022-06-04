CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi - Son Dakika
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CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi

04.06.2022 13:08
CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve beraberindeki heyet, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Mustafa Uslu ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Burada bu sorunları en iyi bilen ve konuşması gereken kesimin de sizler olduğunu düşünüyoruz. Sanayicilerimizden, KOBİ'lerimizden alacağımız notları da ilgili yerlere aktaracağız. Sizlerin görüşleri bu nedenle bizler için çok önemli. Partimizin de en önemli politikalarından biri istişaredir" diye konuştu.

Ziyaretler sonucunda elde ettikleri sorun ve sıkıntılar ile çözüm önerilerini rapor haline getirerek CHP Genel Merkezine sunacaklarını dile getiren CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ev sahipliği nedeniyle ATSO Başkanı Mustafa Uslu'ya teşekkür etti.

Ziyarette ATSO Başkanı Mustafa Uslu, heyete Adıyaman'ın ekonomik durumu, sanayi ve sektörel yapısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Uslu; "Öncelikle kurumumuza hoş geldiniz. Adıyaman doğunun batısında, batının da doğusunda adeta bir köprü. Adıyaman'ın diğer adı huzur kentidir. Adıyaman tarım kentidir. Yaklaşık 40 bin aile tarımla iştigal etmektedir. Tarıma dayalı sanayide iyi bir yerdeyiz. Önde olan sektörümüz tekstildir. Tekstilde biz iyi bir yere geldik. İlimizin önemli sektörlerinden gelecek yıllarda birinci sıraya oturacak mermerimiz var. Emperador mermeri olarak Çin ve Avrupa ülkelerinden kabul gören çok güzel bir mermer. Bunun Adıyaman'da işlenip mamul hale getirilmesi için Mermer İhtisas OSB kurduk. Yakın zamanda yatırımcılarımıza arsa tahsisi yapacağız. Çağımızın önemli yatırımlarından güneş enerjisi olarak Türkiye'de en rantabl ilk 3 ilin içerisindeyiz. Güneş enerjisi santrallerini ilimizde çoğaltmamız lazım. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor, ziyaretiniz nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi
CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP heyeti Başkan Uslu ile bir araya geldi - Son Dakika

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