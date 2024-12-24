CHP Heyeti Patlama Yaralılarını Ziyaret Etti

Politika

CHP'nin Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili görevlendirdiği heyet, yaralıları hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel tarafından patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin başkanlığındaki heyet, patlamada yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

CHP heyeti, yaralıların sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.