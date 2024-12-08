CHP İktidarı İçin Saha Çalışmaları Sürecek - Son Dakika
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Politika

CHP İktidarı İçin Saha Çalışmaları Sürecek

CHP İktidarı İçin Saha Çalışmaları Sürecek

Volkan Demir, CHP'nin iktidar olması için sokakta kalacaklarını ve erken seçim çağrısı yaptıklarını belirtti.

08.12.2024 13:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Sokakta, sahada olmaya devam ettiğimiz sürece Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmaması gibi bir şey söz konusu değildir." dedi.

İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Demir, eylül ayındaki tüzük kurultayından sonra program kurultayının başlangıç işaretini verdiklerini ve artık başladıklarını söyledi.

Programı yazıp birlikte değerlendirdikten sonra halka sunacaklarını belirten Demir, CHP'nin sahada insanlarla temas ettiğini, bu teması sürdürdükleri sürece iktidar olmalarının önünde hiçbir engel bulunmadığını anlattı.

Demir, daha sonra seçim sürecine gideceklerine değinerek, "Erken seçim diyoruz. Aslında hemen seçim diyoruz. Ne zaman isterlerse, hemen seçim diyoruz. Ülkenin başka kurtuluşu yok. Seçime giderken biz bu programda Türkiye'ye, 'Biz Türkiye'yi böyle yöneteceğiz' diyeceğiz ve halkımızdan da kabul görürse ki kabul göreceğine eminim çünkü onlarla beraber yapıyoruz, hükümet olacağız." diye konuştu.

"Ekonomi takımıyla bütün yurdu dolaşıyoruz"

Volkan Demir, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in de içinde bulunduğu "ekonomi takımı" kurduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ekonomi takımıyla bütün yurdu dolaşıyoruz. 11 il dolaştık 2,5 haftada. 2 ay sonra 60 il olacak bu. Her gün bir yerdeyiz. Gittiğimiz yerlerde görüyorum ki vatandaşlarımız, sanayici, esnaf, kiminle temas edersek Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını bize müjdeliyorlar. Tek eksiğimiz, daha doğrusu tamamlamamız gereken, bizim buna olan inancımızın tam olması. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına inanırsak, halk inanmış. Halk, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacağına inanmış ilk seçimde. Tek yapmamız gereken bu inancı pekiştirmek, hata yapmamak ve birlikte daha çok çalışmak."

Ekonomi programlarının halkçı olacağını ve adil paylaşımı önceleyeceğini aktaran Demir, "Türkiye'nin kaynak sorunu yok. Türkiye'nin dağıtım sorunu var. Kaynakları nereye dağıtacağı konusunda yanlı davranma sorunu var. Dolayısıyla biz adil paylaşımı önceleyeceğiz." dedi.

Demir, siyasetin masa başında değil sokakta yapıldığına dikkati çekerek, "Biz sokakta, sahada olmaya devam ettiğimiz sürece Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece yapmamız gereken iki şey var; çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Bundan başka kurtuluş yolumuz yok." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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