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CHP İl Başkanı Coşkun, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

CHP İl Başkanı Coşkun, basın toplantısı düzenledi

07.01.2022 18:40
CHP İl Başkanı Coşkun, basın toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İlk olarak sağlık konusunu ele alan Coşkun, kentte daha önce hastane sayısının fazla olduğunu bugün ise devlet ve üniversite hastanesiyle sınırlı kalındığını, doktor ve personel sıkıntısı nedeniyle de randevu alınamadığını ve ameliyatların yapılamadığını savundu.

Kentte yaşanan içme suyu sıkıntısına da değinen Coşkun, "Sivas'ın en önemli su havzası 4 Eylül Barajı'nı besleyen her hangi bir ırmak yok. Sadece yağmur ve kar suyuna odaklı su tutma imkanı bulunmaktadır. Daha önce planlanan projeler hayata geçirilmediği için bu sıkıntı yaşanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, Yüksek Hızlı Tren (YHT) konusunda ise hattın bugüne kadar 7 kez ertelendiğini dile getirerek şehrin sahipsizlikten dolayı yıllardır YHT'yi beklediğini ileri sürdü.

Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi haline gelmesini olumlu karşıladıklarını anlatan Coşkun, "Ancak yeterli değil. Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması halinde, hem il merkezinde hem de ilçelerde bulunan sanayi bölgelerine ciddi şekilde yatırım yapılacağına inanıyorum." dedi.

Coşkun, esnaf ve çiftçilerin ağır borç yükü altında olduğunu, sigorta primlerini ödeyemediklerini iddia ederek, primlerin devlet tarafından karşılanmasını ve bankalara olan borçların kredi faizlerinin silinmesi istedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Hastane, Sivas, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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