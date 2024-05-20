CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Yusuf Tekin\'e seslenerek mülakatın kaldırılmasını istedi

Politika

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, " Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun." dedi.

Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kurtuluş Savaşı'nın, tarihin en haklı direnişi olduğunu belirterek, dünün de Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Dünyada gıda enflasyonu düşerken, Türkiye'de yükseldiğini belirten Halıcı, "BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından derlenen verilere göre, dünya çapında gıda fiyatları mart ayında yıllık yüzde 7.7 geriledi. Aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70.5 arttı." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, akademik özgürlük, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular, insan hakları sıralaması, enerji giderleri enflasyonu alanlarında Türkiye'nin durumunu paylaşan Halıcı, "İnsan hakları ayaklar altına alındı. Mahkeme kararlarına uyulamadı, anayasa askıya alındı. Medya ele geçirildi. Kurumların içi boşaltıldı ve çürütüldü. Uzman olmayanlar kamuya dolduruldu. İktidar halka hesap verseydi, Cumhurbaşkanlığı Meclis'in yetkilerini gasbetmeseydi, demokrasi, insan hakları olsaydı bu yoksulluğu yaşamayacaktık." ifadesini kullandı.

CHP'li Halıcı, milletvekili seçilmesinin 1. yılında yaptığı faaliyetleri anlatarak, bu süre içinde 66 soru önergesi, 2 kanun teklifi ve 3 araştırma önergesi verdiğini, Isparta'nın ve Türkiye'nin sorunlarını gündeme getirdiğini söyledi.

Bakanlara verdiği soru önergelerini gösteren ve bu önergelere ilgili bakanlar tarafından cevap verilmediğini vurgulayan Halıcı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve bakanları eleştirdi.

Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen alımlarında mülakatın kaldırılacağını açıklamasına karşın mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakatta devam etme kararı aldığını belirtti.

Hikmet Yalım Halıcı, "Yusuf Tekin'e sesleniyoruz, kaldırılacağını söylediğiniz mülakatı kaldırın, seçimden önce verdiğiniz sözü tutun. Mülakatı kaldırın." sözlerini sarf etti.